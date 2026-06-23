Тъжна новина за спортната общност! Една от най-разпознаваеми състезателки на ЦСКА в женската борба – Жанет Немет, е починала едва на 32 години. Инцидентът е станал на територията на спортния комплекс „Дианабад“. А последната й снимка в социалните мрежи е само от преди седмица.

Последната снимка на Жанет

В Инстаграма си тя има над 12 000 последователи. Споделя предимно снимки от спортни събития, пътешествия и по-малко кадри от личния си живот, с хора, които са й близки - майка й, баща й и баба й, която е починала, и др.

Последната снимка във фийда й е с куче, което закрива очите й с лапичките си. Кадърът най-вероятно е генериран с АI. Съвсем истинска обаче е била любовта на спортистката към животните.

Кученцето всъщност е съвсем истинско и понякога я е придружавало на разходки из София. То е домашен любимец на друга българска състезателка по борба.

Немет е споделяла и други кадри с кучета и коне от различни места по света. Любител на кучетата е и баща й.

Коя е Жанет Намет?

Жанет Намет е родена на 21 януари 1994 г., във Веспрем, Унгария. Тя е унгарска състезателка по борба, наскоро преминава в ЦСКА и има български паспорт.



Участва в Летните младежки олимпийски игри през 2010 г. в Сингапур . Представлява страната си на Летните олимпийски игри през 2016 г. Печели сребърен медал на Европейското първенство по борба през 2017 г., в Нови Сад, Сърбия. През май 2021 г. не успява да се класира за Олимпийските игри на Световния квалификационен турнир за олимпийски игри, проведен в София, България.