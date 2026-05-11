Феновете на „Междузвездни войни“ скърбят за смъртта на Майкъл Пенингтън – британския актьор, който става световноизвестен с участието си в „Епизод VI: Завръщането на джедаите“.

Актьорът е починал вчера, 10 май, на 82-годишна възраст. Причината за смъртта все още не е обявена, съобщава The Telegraph.

За широката публика Майкъл Пенингтън ще остане завинаги свързан с Моф Джерджерод – имперския офицер, отговарящ за строежа на втората „Звезда на смъртта“ в култовата сага. Въпреки това кариерата му далеч надхвърля този образ. Не толкова в киното, колкото на театралната сцена, актьорът оставя трайна следа.

Признат за ключова фигура в британския театър, Пенингтън посвещава десетилетия от живота си на Уилям Шекспир. Той се присъединява към Кралската шекспирова компания (Royal Shakespeare Company) през 1964 г. още като прохождащ млад актьор, а по-късно се превръща в един от най-уважаваните ѝ изпълнители. Страстта му към английския драматург е толкова силна, че през 1986 г. основава The English Shakespeare Company с цел да представя големи класически постановки пред по-широка публика чрез турнета.

Отдадеността му към театъра личи в решение, което бележи кариерата му - той отказва възможността да играе заедно с Мерил Стрийп във филма „Френската лейтенантка“ (1981 г.) „Осъзнах, че не мога да оставя Хамлет да ми се изплъзне“, обяснява по-късно Пенингтън.

Въпреки отдадеността към театъра, актьорът все пак има разнообразни участия в киното -множество британски драми и филми, както и в международно признати сериали като „Живите мъртви“ и „Тюдорите“.

Освен актьор, Майкъл Пенигтън е и уважаван писател. Публикува няколко книги, посветени на актьорското майсторство и сложността на развлекателната индустрия.

В личен план Майкъл се жени за Катарин Баркър през 1964 г., от която има син, преди двамата да се разделят през 1967 г. По-късно той поддържа дълга и стабилна връзка с Пру Скин, която почива през 2025 г.