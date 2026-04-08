Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете. Новината беше потвърдена ексклузивно от списание People и моментално развълнува хиляди фенове по цял свят.

Бременност след емоционален период

Според източник, близък до актрисата, Плаза е бременна от своя партньор Кристофър Абът. Двамата очакват първото си дете през есента на 2026 година. Новината идва след тежък и мрачен период за актрисата, когато тя губи бившия си съпруг - режисьора Джеф Баена. Бременността е една „красива изненада след емоционална и трудна година“, споделя източникът.

Професионални отношения, които прерастват във връзка

Обри Плаза и Кристофър не са непознати един за друг в професионален план. Те са работили заедно в театралната постановка „Danny and the Deep Blue Sea“, както и във филма „Black Bear“ от 2020 година. Двамата досега са били само колеги, но постеппено искрата между тях пламва и отношенията ми прерастват в романтични. Няма потвърдена информация за точното начало на връзката, но се смята, че двамата са изградили доста близки отношения през годините на съвместна работа.

Наскоро актрисата се появи на Седмица на модата в Париж, където успя да запази бременността си в тайна. Тя умишлено бе заложила на широки и свободни дрехи, включително кожено яке и по-обемни тоалети, които прикриваха нарастващото ѝ коремче и успяха да прикрият случващото се.

Ново начало, нов етап и едно огромно щастие

Новината за бременността бележи нов етап в живота на актрисата - нов шанс за любов и щастие. За надежда, след трудната загуба. За феновете на Обри Плаза това е повод за радост и знак, че тя продължава напред както в личен, така и в професионален план.