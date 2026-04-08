Актрисата Обри Плаза очаква първото си дете. Новината беше потвърдена ексклузивно от списание People и моментално развълнува хиляди фенове по цял свят. 

Бременност след емоционален период

Според източник, близък до актрисата, Плаза е бременна от своя партньор Кристофър Абът. Двамата очакват първото си дете през есента на 2026 година. Новината идва след тежък и мрачен период за актрисата, когато тя губи бившия си съпруг - режисьора Джеф Баена. Бременността е една „красива изненада след емоционална и трудна година“, споделя източникът.

Обри Плаза след самоубийството на мъжа си: Невъобразима трагедия (СНИМКИ)

Професионални отношения, които прерастват във връзка 

Обри Плаза и Кристофър не са непознати един за друг в професионален план. Те са работили заедно в театралната постановка „Danny and the Deep Blue Sea“, както и във филма „Black Bear“ от 2020 година. Двамата досега са били само колеги, но постеппено искрата между тях пламва и отношенията ми прерастват в романтични. Няма потвърдена информация за точното начало на връзката, но се смята, че двамата са изградили доста близки отношения през годините на съвместна работа. 

Джеф Баена с последно съобщение до Обри Плаза - 3 часа преди смъртта му

Наскоро актрисата се появи на Седмица на модата в Париж, където успя да запази бременността си в тайна. Тя умишлено бе заложила на широки и свободни дрехи, включително кожено яке и по-обемни тоалети, които прикриваха нарастващото ѝ коремче и успяха да прикрият случващото се.

Ново начало, нов етап и едно огромно щастие 

Новината за бременността бележи нов етап в живота на актрисата - нов шанс за любов и щастие. За надежда, след трудната загуба. За феновете на Обри Плаза това е повод за радост и знак, че тя продължава напред както в личен, така и в професионален план. 

 