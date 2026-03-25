Благовещение дойде и преобрази студиото на "Преди обед", като всички водещи и седмични коментатори облякоха народни носии. С риза с шевици и престилка на екран се появи и Натали Трифонова.

Водещата на bTV все още е по майчинство, но тази седмица е един от коментаторите в "Преди обед".

Свикнали сме да я виждаме с високи токчета и секси прилепнали рокли, но народната носия също й стои впечатляващо.



Снимка: Оля Малинова

Ярките цветове на дрехите и специалните етно елементи по тях направиха водещите още по-лъчезарни.

След раждането и няколко месеца майчинство, Натали Трифонова даде и първото си интервю за bTV. Поводът беше завръщането й на сцената в мюзикълът "Продуцентите".

Въпреки завръщането на сцената, Натали подчертава колко ценни са първите й месеци със сина и Арън: „Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне.“

Тя не планира категорично връщане в телевизията в момента и обясни, че все още не е мислила по въпроса. На преден план остава най-важната ѝ роля - тази на майка.

Всички майки или бъдещи такива празнуват именно на Благовещение. Всяка година празникът е на една и съща дата, като името му означава "Блага вест", а буквалният му превод е "Възвестяване". На 25 март се празнува моментът, в който архангел Гавриил се явява пред Дева Мария и съобщава благата вест, че тя ще стане майка на Божия Син.

Празничното настроение на водещи и коментатори - вижте във видеото.

