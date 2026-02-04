Тя буквално се превръща в една от музикалните сензации на 90-те, но малцина вероятно знаят, че успява да запише със златни букви името си в историята на музика не с оригинална песен, а с… кавър на кавър! Точно така, правилно чухте – на днешния 4 февруари своя 51-и рожден ден празнува емблематичната австралийска певица Натали Имбрулия, вдъхновила поколения меломани с хита си "Torn".

Натали Джейн Имбрулия, както е цялото име на австралийско-британска певица, е не само авторка на песни, но и актриса и модел, чиято кариера обхваща близо тридесет години, в които тя остави трайна следа както в цялата поп култура - както в музиката, така и в киното.

Ранни години

Натали е родена на 4 февруари 1975 г. в близкия до Сидни град Бирклеуейл, Австралия. Тя е втората от четири сестри в семейството - баща ѝ е с италиански корени, откъде идва звучното й име, а майка ѝ е австралийка от англо-келтско потекло. Още от малка Натали проявява интерес към изкуството, занимавайки се с балет и други танцови форми, а на 14 години вече се снима в първите си телевизионни реклами.

На 16-годишна възраст участва в популярния австралийски сериал „Neighbours“ (Съседи), където играе Бет Бренън - роля, която ѝ донася първа международна известност и я вкарва в света на шоубизнеса.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Големият хит и световният успех: Torn - парчето, която промени всичко

Макар че много хора мислят „Torn“ за оригинална нейна песен, всъщност тя е кавър на песен на американска рок група, която самата Имбрулия и нейният продуцент Фил Торнали превръщат в един от най-големите поп химни на 90-те. Парчето излиза през 1997 г. и бързо става глобален хит - достига №2 в британските класации, държи се на върха на радиопредаванията и до днес остава една от най-познатите песни на своята епоха.

И вероятно като тийнейджъри, израснали във времена, в които интернет и смартфоните не бяха толкова широко разпространени, трудно бихме предположили, че "Torn" на Натали Имбрулия e не просто кавър, а кавър на кавър.

Снимка: Facebook

"Torn" на Натали Имбрулия, коeто вече има над 350 млн. показвания в YouTube, е кавър на песен от американската рок банда "Ednaswap", която свири между 1993 и 1998 г. Най-известната песен на групата от Лос Анджелис е именно "Torn" от дебютния им албум, която по-късно получава кавър версия от Натали Имбрулия.

Но това е само половината от истината. Всъщност "Torn" на "Ednaswap" е кавър на песента "Brændt" на датската певица Лис Сьоренсен.

Снимка: Facebook

Дебютният албум, който разчувства целия свят - Left of the Middle

Същата година излиза и дебютният ѝ албум Left of the Middle, който постига огромен международен успех - с над 7 милиона продадени копия, множество платинени сертификати и признание за Най-добър дебют и Най-добър поп релийз на ARIA наградите.

Албумът включва и други хитови сингли като Big Mistake, Wishing I Was There и Smoke, които допълнително затвърждават музикалния ѝ профил на артист, който има завидния потенциал да обедини поп музиката с алтернативното звучене.

Снимка: Facebook

През следващите години Натали издава няколко студийни албума, но никой не успя да надмине успеха на дебютния й. Тала през 2007 г. се стига и до сборния албум „Glorious: The Singles 97–07“, който събира най-големите ѝ хитове.

Личен живот – любовни връзки и инвитро бебе

Натали Имбрулия е била във връзки с няколко известни личности, което също стана част от публичната ѝ история. През 90-те тя има романтична връзка с актьора Дейвид Шуимър от сериала „Приятели“.

Снимка: Instagram

В края на 2003 г. тя се жени за музиканта Даниел Джоунс, фронтмен на австралийската рок група Silverchair - брак, който продължава до 2008 г., когато двамата се разделят, тъй като професионалните им пътища принуждават често да са по отделно, което затруднява връзката им.

През 2019 г. Имбрулия споделя радостната новина, че за първи път става майка на сина си Макс Валентин Имбрулия, роден чрез инвитро процедура с донорска сперма.

Снимка: Getty Images

Награди, признания и влияние

Натали Имбрулия е сред най-успешните музиканти, които са произлезли от Австралия, като през годините е получила значителни награди за своята работа. Сред тях са:

8 ARIA Awards (австралийски музикални награди), включително за най-добър дебют и най-добра поп релийз;

2 награди БРИТ (приз за международна музикална артистка);

Награда от Billboard Music Award;

3 номинации за „Грами“ - включително за Най-добър нов артист и Най-добро поп изпълнение за „Torn“.

Актьорска кариера

Но музиката е само едната страна на монетата в кариерата на Имбрулия – тя участва и в няколко филма и телевизионни продукции. Сред най-познатите ѝ роли е участието ѝ в британската комедия „Джони Инглиш“ (2003) с легендарния актьор Роуън Аткинсън, станал световноизвестен с ролята си на Мистър Бийн. Тя също така е снимала и по-независими филми като Closed for Winter (2009).

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER