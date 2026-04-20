Изборите на 19 април провокираха много знаменитости да публикуват свои снимки в изборните секции. Певицата Мариана Попова пък сподели обща снимка на семейството си с Румен Радев, чиято политическа партия спечели 44,56%.

Изпълнителката на „Целувай ме дълго“ публикува кадър от миналото, на който дъщерите й са още малки. Към момента две от тях са в чужбина, а поп певицата се надява промените в България, които ще се случат след изборите, да са за добро и да ги върнат обратно в родината.

"Доверието е, може би, едно от най- ценните неща! След толкова години, на добър час! Андреа е на 20 и живее в Англия, Мария е на 16 и скоро заминава за Италия! Мечтая като завършат да се върнат тук! Имам доверие, имам надежда! Заедно развяхме знамето, когато стана президент, мечтая и вярвам, че предстои най-доброто за България!"

Снимка: facebook/Mariana Popova

По темата за изборите и децата певицата сподели, че най-хубавото са намалените учебни часовев петък и неучебният понеделник.

Певицата и актьорът Веселин Плачков имат общо 3 деца. Екатерина е първото им общо дете, което се ражда през септември 2018 г. От предишни връзки двамата имат по една по-голяма дъщеря – Андреа и Мария Магдалена.

Снимка: Личен архив

Любовта между двамата се ражда между актьорската сцена и музиката. Двамата са заедно от 2016 г. певицата признава, че любовта между тях не е пламнала от пръв поглед, но запознанството им се случва в момент, в който и двамата имат нужда точно един от друг. В интервю за "Тази неделя" певицата казва, че я е впечатлил начинът, по който са говорили и общували. Тайната на любовта между тях - никога не пропускат да се скарат и да се целунат всеки ден.

Снимка: Facebook

Въпреки огромната си любов, Мариана и Веселин разкриват и някои тъмни страни от своя съвместен живот. Най-трудният период в тяхната връзка е след появата на тяхната дъщеричка.

„Бях в много тежка следродилна депресия“ – признава певицата в интервю за bTV.

Мариана прекарва осем месеца далеч от новороденото си бебе, което след раждането отглежда майката на Веселин. За да преодолее неприятното състояние, се налага бабата да поеме грижите за бебето.

https://ladyzone.bg/videa/btv-video/mariana-popova-bjah-v-mnogo-tezhka-sledrodilna-depresija-video.html

Мариана Попова в подкаста "Малки разговори" гледайте във видеото.