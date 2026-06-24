Българският актьор Веселин Плачков отбеляза преди ден своя 46-и рожден ден. Като едно от най-популярните лица на българското кино и театър и човек, ангажиран със значими обществени каузи, той очаквано получи множество поздравления от близки, приятели и фенове.

Но най-емоционалният поздрав дойде от човека, който е най-близо до сърцето му - неговата половинка Мариана Попова.

Певицата отправи трогателно послание към любимия си в социалните мрежи. А в думите ѝ за личат възхищението, любовта и подкрепата, които двамата си дават вече години наред.

„За това, което си, бъди! Светът има нужда от теб! Светът има нужда от добри и всеотдайни хора!“, написа Марина, а за завършек остави три емотикона във формата на сърце.

Така Мариана, за пореден път, подчерта не само значението на Плачков в нейния живот, но и мястото му като човек с позиция, характер и присъствие, което не остава незабелязано. Веселин винаги е бил обществено ангажиран артист, който защитава каузите на българската култура, историческата памет и ролята на изкуството в обществото.

И макар рожденият ден да носи цветя, подаръци и пожелания, за мнозина именно думите на Мариана Попова се превърнаха в най-силния подарък за актьора – напомняне, зад него винаги стои човек, когото го обича, цени и вярва, че „светът има нужда от него“.

Връзката между Мариана и Веселин е пример за истинска любов – тя се ражда на актьорската сцена и музиката. Двамата са заедно от 2016 г. певицата признава, а запознанството им се случва в момент, в който и двамата имат нужда точно един от друг, както е споделяла самата певица в интервю за "Тази неделя“. А тайната на любовта между тях е, че никога не пропускат да се скарат и да се целунат – при това всеки ден.

Двойката отглежда общо 3 деца. Екатерина е първото им общо дете, което се ражда през септември 2018 г. От предишни връзки двамата имат по една по-голяма дъщеря – Андреа и Мария Магдалена.

Във видеото - какво сподели Мариана Попова в подкаста "Малки разговори":