Голяма радост разтърси семейството на Лора Караджова! Певицата и дъщеря на легендата Йордан Караджов стана майка за трети път.

Тя посрещна на бял свят момченце, което носи красивото българско име Никола. Щастливата новина беше обявена лично от изпълнителката в нейните социални мрежи, в типичния й шеговит стил.

Първи кадри на бебето

Лора сподели първа снимка на бебето и написа мило послание, което веднага събра хиляди поздравления от фенове и колеги. Тя поздрави „мъничкия Никола“ със следните думи:

„Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола, Мама скоро ще те води в мола“.

Лора Караджова като майка

Пътешествието на Лора като майка започва през октомври 2014 г., когато тя ражда дъщеря си Алиса. Баща на момиченцето е варненецът Валентин Славов, с когото певицата имаше дълга връзка. С раждането на Алиса, Лора става майка за пръв път на 31 години.

Второто й дете е Матео, който се появява на бял свят през май 2020 г. – в разгара на световната пандемия. Матео е първото дете от настоящия партньор на Лора – музиканта Марсел Рохас, с когото двамата имат стабилна и дългогодишна връзка, макар и без да бързат официално да минат под венчило.

С появата на малкия Никола, който е второ дете от Марсел, семейството на Лора Караджова официално се превръща в голямо и шумно домакинство с три деца. Поздравления за многодетната майка и пожелания за здраве и щастие на цялото семейство!

