Собственикът на OnlyFans Леонид Радвински почина на 43 години след битка с рака, оставяйки след себе си мултимилиарден дигитален бизнес и трайно влияние върху интернет икономиката.

Кой е Леонид Радвински?

Радвински е украинско-американски предприемач, който е роден в украйнския град Одеса и израснал в Чикаго, САЩ. Има образование в областта на икономиката и става известен още в ранните години на интернет бизнеса. През 2018 г. той придобива компанията майка на OnlyFans и се превръща в мажоритарен собственик на платформата. Въпреки огромното си влияние, Радвински стои далеч от медийното внимание и рядко се появява публично, изграждайки бизнес империя без да създава публичен образ.

Снимка: OnlyFans

Колко е нетното му състояние?

Към момента на смъртта му състоянието му се оценява между 3,8 и 7,8 млрд. долара. Основната част от това богатство идва от бизнес модела на OnlyFans, който задържа 20 процента от приходите на създателите на съдържание. До 2024 г. платформата има около 377 млн. потребители, 4,6 млн. създатели на съдържание и годишни приходи от приблизително 1,4 милиарда долара. Съобщава се, че Радвински е получил над 1 милиард долара под формата на дивиденти през годините, като в последно време годишните му приходи от дивиденти достигат стотици милиони, пише The Sunday Guardian.

Снимка: The Rare Cancer Research Foundation

Коя е съпругата му?

Леонид Радвински е женен за Кейти Чудновски. Двамата водят изключително дискретен начин на живот, въпреки богатството и публичния интерес към бизнеса му. Те рядко се появяват публично, но са известни с подкрепата си към благотворителни каузи, особено в сферата на здравеопазването и научните изследвания. Във визитката на Екатерина „Кейти“ Чудновски на The Rare Cancer Research Foundation тя е посочена като ръководител на специални проекти. Според информацията в сайта на фондацията: "Чудновски е адвокат, венчър инвеститор, отдаден застъпник за правата на пациентите и активен поддръжник на медицинските изследвания. Тя силно вярва в силата на научните изследвания да доведат до пробивни терапии за пациенти с рак. Чудновски е дълбоко ангажирана с тази кауза, като ръководи и участва в множество изследователски проекти, насочени към разширяване на познанията за редките видове рак и най-ефективните методи за тяхното лечение. Нейната филантропска дейност значително допринася за развитието и финансирането на онкологичните изследвания. Благодарение на усилията ѝ са осигурени средства за стотици нуждаещи се пациенти. Тя добре осъзнава, че без достатъчно финансиране дори най-обещаващите научни проекти остават нереализирани. Кейти е председател на фондацията за гастроинтестинални изследвания (GI Research Foundation – GIRF) към Центъра по заболявания на храносмилателната система към Чикагския университет, като преди това в продължение на 12 години е била неин президент и член на управителния съвет. Освен това тя е главен юридически съветник на международна частна технологична компания и член на бордовете на директорите на Elicio Therapeutics и XCures. Кейти Чудновски има бакалавърска степен от Northwestern University и юридическа степен от DePaul University."

Колко деца има?

Радвински оставя след себе си четири деца. Информацията за тях е изключително ограничена, тъй като семейството съзнателно пази личния си живот далеч от общественото внимание. Имената и самоличността на децата му не са публично разкрити. Въпреки статута си на милиардер и глобалното влияние чрез OnlyFans, Радвински успява да запази личния си живот напълно скрит. Няма информация за възрастта на децата му, образованието им и дали участват в бизнеса му. Това ниво на тотална дискретност е рядкост, но напълно в съответствие с характера му, пише Business Upturn.

След смъртта му

След смъртта му през март 2026 г., компанията публикува официално изявление с молба за уважение към личното пространство на семейството. Съпругата и децата му продължават да избягват публични изяви и не са коментирали загубата му пред медиите. Радвински остава в историята като един от най-влиятелните, но и най-потайни предприемачи в дигиталната ера – човек, който промени начина, по който създателите печелят онлайн, без самият той да търси светлината на прожекторите.

