Джанис Комбс, майката на опозорения музикален магнат Шон „Диди“ Комбс, излезе с остро изявление, в което категорично отрича твърденията, представени в новия документален сериал, посветен на сина й.

Четирисерийният документален филм на Netflix, озаглавен „Шон Комбс: Разплатата“, излезе в стрийминг платформата на 2 декември и бързо предизвика бурни реакции. В изявление пред Deadline, публикувано на 6 декември, Джанис Комбс заяви, че сериалът е пълен с „лъжи“ и „неточности“, които целят да навредят на семейната им репутация.

Скандалното твърдение за насилие

Снимка: Getty Images

Майката на Шон „Диди“ Комбс, Джанис Комбс, публично отговори на новия документален сериал за сина си.

Джанис твърди, че сериалът съдържа „лъжи“ и „неточности“ за Шон и неговото възпитание.

Сериалът „Шон Комбс: Разплатата“ излезе на 2 декември.

В центъра на полемиката е шокиращото твърдение от първия епизод, направено от бившия приятел и колега на Шон – Кърк Бъроуз. Бъроуз заявява, че е бил свидетел на инцидент от 28 декември 1991 г., когато след трагичната блъсканица на благотворителен баскетболен мач в Ню Йорк, организиран от Комбс, той е видял Шон да удря майка си.

„Видях как Джанис разпитваше Шон... Тя каза: „Взе ли правилното решение?' И го видях как я хваща. Нарича я кучка и й удари шамар", твърди Бъроуз в документалния сериал.

Какво отговаря майката?

Снимка: Getty Images

„Твърденията, изтъкнати от г-н Кърк Бъроус, че синът ми ме е ударил, докато разговаряхме след трагичните събития в Сити Колидж на 28 декември 1991 г., са неточни и очевидно неверни“, заявява тя. Джанис категорично отрича това ужасяващо обвинение.

В своето изявление, Джанис обвинява Бъроуз, че използва трагедията и включва фалшиви истории, за да подпомогне „предишния си неуспешен и настоящ опит да спечели това, което никога не е било негово – Bad Boy Records“. Тя призовава за публично оттегляне на тези „изопачавания, лъжи и подвеждащи твърдения“.

Войната между Диди и Фифти Сент

Политическият говорител на Шон Комбс, Джуда Енгелмайер, също нарече проекта „срамен хит“ още преди излизането му, твърдейки, че Netflix е използвал „откраднати кадри“.

Енгелмайер сочи и един от основните проблеми с проекта е. А това е ролята на дългогодишния съперник на Диди – Фифти Сент, като продуцент на документалния сериал.

„Някой, който не е харесвал музикалния магнат и да разкрива историята на живота му в продължение на десетилетия, се усеща като ненужно и дълбоко лично оскърбление“, коментира той.

По отношение на конкретните твърдения за насилие над майка му, Енгелмайер отказа да коментира „индивидуалните твърдения“, но подчерта, че много от хората, представени във филма, имат „дългогодишни лични оплаквания, финансови мотиви или проблеми с доверието“.

Документалният сериал пристига на фона на сериозни правни проблеми за Шон Комбс. Музикалният магнат беше осъден по две обвинения, свързани с проституция, и в момента излежава 50-месечна присъда. Освен това той е изправен пред десетки съдебни дела с обвинения в сексуално посегателство.

Netflix все още не е отговорил на запитванията на People за коментар относно твърденията на Джанис Комбс.

