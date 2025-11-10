Звездни драми зад решетките. Източници твърдят, че Шон Комбс е бил хванат с „Fanta-затворнически алкохол“, но екипът му е категоричен, че той не е нарушил никакви правила.

Само седмица след като беше преместен във Федералния поправителен затвор Форт Дикс (FCI Fort Dix), името на опозорения музикален магнат Пъф Деди отново попадна в заглавията, но този път заради слухове, свързани с живота му зад решетките.

Американският таблоид TMZ публикува доклад, според който 56-годишният Комбс е бил хванат да пие домашен алкохол, приготвен в затвора. Твърди се, че напитката е била смес от сода, захар и ябълки, оставена да ферментира в продължение на две седмици. Според изданието, служителите дори са обмисляли преместването на Комбс в друго звено, преди в крайна сметка да решат да го оставят в болницата на затвора.

Шон Комбс е хванат да пие домашен алкохол в затвора FCI Fort Dix, Ню Джърси.

Официален отговор отрича това твърдение.

„Неговата трезвеност и самодисциплина са приоритети“.

Официален отговор

Снимка: Getty Images

„Има няколко неверни и безразсъдни доклада, разпространяващи се за г-н Комбс“, се казва в изявлението. „Той не е нарушил никакви затворнически правила. Неговата трезвеност и самодисциплина са приоритети и той ги приема сериозно“, казва представител на Шон Комбс пред People.

В изявлението се подчертава, че това е едва първата седмица на Комбс във FCI Fort Dix и че „за съжаление, слухове ще се появяват през цялото време, докато е там“. Екипът на магната призовава обществеността да даде „предимство на съмнението“, за да може той да се фокусира върху „личностното си развитие и да продължи напред в мир“.

Твърдения относно консумацията на алкохол от страна на Комбс се появиха и в профила на музиканта в платформата Х. Там слуховете бяха назовани като „напълно неверни“.

Новият живот на Шон Комбс в затвора

Снимка: Ройтерс

През октомври, Шон Комбс беше осъден на 50 месеца затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция през юли.

На 30 октомври той беше преместен от по-строгия Център за задържане „Метрополитън“ в Бруклин (MDC) в FCI Fort Dix – затвор с ниска степен на сигурност в Ню Джърси, разположен във военна база. Адвокатите му настояваха за преместването, цитирайки лошите условия в MDC и специално търсейки Форт Дикс заради по-добрия достъп до програми за рехабилитация от наркозависими.

Ден след преместването беше публикувана и първата снимка на Комбс от затвора, на която той е заснет в двора на съоръжението.

Въпреки опитите на Комбс да се фокусира върху и да работи „най-добрата версия на себе си“, както се казва в изявлението му, изглежда, че медийното внимание и спекулациите около живота му няма да стихнат скоро.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK