На днешния, 19 януари, Кейти Сегал отбелязва 72-рия си рожден ден - и доказва, че възрастта по никакъв начин не е помрачила статута ѝ на истинска филмова звезда. Чрез образа на остроумната домакиня Пеги Бънди от ситкома „Женени с деца“, Кейти се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на телевизията от края на 80-те и 90-те години.

В ролята на Пеги тя преобърна с главата надолу всички стереотипи за домакинята – нейната героиня е безсрамно мързелива, яростно саркастична, изключително уверена и крайно незаинтересована от постигането на „домашно съвършенство“.

Но Кейти Сегал доказа, че може да бъде разнолика актриса – превъплъщавайки с успешно в Джема Мороу в драматичната поредица „Синове на анархията“. В сериала Кейти направи изключително силно изпълнение, което предефинира кариерата ѝ.

Ролята ѝ донесе „Златен глобус“ и я представи на изцяло ново поколение фенове, които може и никога да не са познавали миналото ѝ като Пеги Бънди.

Снимка: Getty Images

Кърт Сътър, създателят на „Синове на анархията“, е и неин партньор в реалния живот. Двамата сключват брак през 2004 г.

В Instagram Сагал често споделя откровени снимки и видеа с Кърт – едновременно нежни, иронични и нефилтрирани, давайки на феновете поглед към връзка, която изглежда по-скоро земна, отколкото лъскава „по холивудки“ .

Творческото им партньорство се простира и отвъд телевизията. Заедно те съосновават Skull Petal – модна марка, която съчетава улично и байкърско облекло с подчертан бунтарски дух. Марката отразява общата им естетика и отказа им да „омекнат“ с възрастта.

На 72 години Кейти остава безкомпромисно вярна на себе си - стилна, творчески неспокойна и напълно незаинтересована да играе по чужди правила. От легенда на ситкомите до драматична сила и моден предприемач – кариерата ѝ е напомняне, че преоткриването не е фаза, а умение за цял живот.

