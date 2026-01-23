България се сбогува с един от най-ярките и автентични гласове в съвременната литература. На 55-годишна вързаст си отиде писателят Калин Терзийски – човекът, който не се страхуваше да бъде болезнено искрен и да разголва душата си върху белия лист.

Трагичната вест бе потвърдена от един от най-близките му хора – неговият брат Светослав Терзийски. В емоционално послание той описа Калин като личност, чийто дух е бил твърде голям за земните ни граници.

„Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере“, пише братът на писателя.

Между писането и тишината в Банкя

Снимка: БГНЕС

Калин често търсеше усамотение в дома си в Банкя, далеч от суетата на София. Там, сред простите неща от живота, той намираше вдъхновение да твори по 12 часа на ден. За него писането не беше просто професия, а начин на оцеляване. В интервю след участието си във „Фермата“ писателят споделя някои от най-големите си личностни болки.

„Готвя си прости манджи, цепя дърва, паля печката, храня кучетата. Но през цялото време пиша. Аз пиша по 12 часа на ден... В Банкя намирам една особена тишина, в която чувам мислите си“.

Калин Терзийски откровено за алкохола

Снимка: Евгений Милов

Калин Терзийски беше един от малкото, които говореха открито за зависимостта си от алкохола, без да се разкрасяват. За него това не беше слабост, а опит на една свръхчувствителна душа да понесе реалността.

„Алкохолът не е удоволствие, той е анестезия. Когато душата те боли твърде много, търсиш начин да я приспиш. Опитът да изкорениш порока е всъщност опит да се завърнеш към живота, но понякога животът е твърде груб“.

Болката по дъщеря му и търсенето на прошка

Една от най-големите му болки бе свързана с дъщеря му. Калин признаваше, че неговият труден характер и бохемски живот са издигнали стени помежду им, но обичта му оставаше непокътната.

„Да си баща, когато си разкъсван от собствените си противоречия, е трудно. Има неща, за които съжалявам, има думи, които останаха недоизказани. Но децата са нашите най-добри съдници и същевременно – нашата единствена надежда за прошка“.

Самотата на известния човек

Въпреки че бе определян като „сърцето“ на реалити формата „Фермата“ и бе обичан от хиляди, Калин често се чувстваше неразбран. Той вярваше, че истината за човека се крие в неговата самота, а не в светлината на прожекторите.

„Известността е илюзия. Тя е като лъскава обвивка на празна кутия. Истинското се случва в тишината, когато останеш сам със своите страхове и белия лист“.

Поклон пред паметта му!

