Актьорът Ивайло Захариев и неговата любима Станислава Славчева отбелязаха своята четвърта годишнина. Двамата са женени от септември 2021 г.

По повод годишнината, двамата излязоха на романтична вечеря в ресторант в София. Станислава изрази чувствата си с много точна формула в своя Instagram профил, описвайки връзката им.

„4 години = Любов × Щастие × Приключения = Ние“, пише тя в описанието на снимката с актьора.

Ивайло Захариев и Станислава Славчева

Ивайло Захариев и Станислава са заедно от четири години, като връзката им става публична през 2020 г., а бързото разцъфтяване на чувствата им води до сватбата през 2021 г. Двамата често споделят общи снимки и мили думи, показвайки, че хармонията и взаимната подкрепа са в основата на тяхното семейство. От публикациите им е видно, че връзката им е изпълнена с много приключения, пътувания и най-вече – с много любов.

Ивайло Захариев и Станислава Славчева създават семейство, като двамата вече имат деца от предишните им връзки – той е баща на двама сина, а тя – на една дъщеря. Тяхната връзка е не само съюз между двама души, но и общ дом за три деца, където различни истории и характери се преплитат в едно.

Ленена сватба

Четири години брак обикновено се наричат „ленена“ сватба, а в някои традиции и Копринена сватба.

Ленът е естествен, издръжлив, но и деликатен материал. Той олицетворява стабилността, до която двойката вече е достигнала, но и нуждата да се поддържа и пази с грижа.

Коприната в други тълкувания символизира мекота, нежност и изтънченост във връзката – бракът вече има история, но красотата му се поддържа с внимание.

Това е период, в който двойката вече е минала първите „бури“ и е изградила здрава основа, но все още тъче своята „тъкан“ за бъдещето.

Подходящ подарък е луксозно ленено покривало или спално бельо – за уют и топлина, сочи Wonder Days.

Също така и копринен шал или вратовръзка – символ на нежност и елегантност.

Плетена кошница от ленени влакна – символ на общия дом.

Ръчно тъкани предмети – за израз на съвместния „плат“, който тъкат заедно.

Какво споделя Ивайло Захариев в предаванвето „Живот по действителен случай“ вижте ето тук:

