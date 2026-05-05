На 5 май 1846 г. е роден полският писател Хенрик Сенкевич, носител на Нобелова награда за литература през 1905 г. и автор на популярните исторически романи "С огън и меч", "Пан Володиовски", "Потоп", "Quo vadis?" и "Кръстоносци", по които са създадени редица филми. Днес се навършват 103 години от смъртта на Хенрик Сенкевич, а ние почитаме полския писател с избрани мисли и цитати от произведенията му.

"Ако слепец се препъне в камък и падне на пътя, винаги ругае камъка, въпреки, че виновна е слепотата му."

"В мен има двама души - актьор и зрител. Често зрителят е недоволен от актьора."

"Щастието винаги е там, където човек го вижда."

"Както светлината извира от слънцето, щастието извира от любовта."

"В света на злото, глупостите, неувереността и съмненията, наричан съществуване, има нещо за което си струва да живееш, и което несъмнено е силно като смъртта: това е любовта."

"На този свят е по-лесно да философстваш, отколкото да дадеш добър съвет."

"За смъртта не си струва да мислим, защото тя и без наша помощ сама мисли за нас."

"Свобода е правото да вършиш това, което искаш, и да пречиш на другите да вършат това, което искат."

"Хората се сближават от ученическата скамейка и други нещастия."

"Докато не те убият, няма от какво да се страхуваш, а убият ли те – какви ти страхове!"