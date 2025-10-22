Сцени на дълбока тъга и емоционално сбогуване белязаха началото на новата, изключително тежка глава в живота на бившия френски президент Никола Саркози и неговото семейство. На 21 октомври бившият държавен глава влезе в парижкия затвор Ла Санте, за да започне да излежава своята петгодишна присъда, а най-трудно бе за неговата дъщеря – Джулия.

Само два дни след 14-ия й рожден ден, Джулия Саркози трябваше да се сбогува с баща си. Фотографи запечатаха трогателния момент, в който тийнейджърката стои до майка си, бившата първа дама Карла Бруни-Саркози, докато баща й напускаше дома им, придружен от полицейски конвой, на път за затвора, съобщава Bild.

Преди да се отправи към специалната зона на институцията, Саркози се сбогува със съпругата си Карла със сърдечна целувка. Освен петгодишната присъда, той трябва да плати и глоба от 100 000 евро, лишен е от право да заема публична длъжност за пет години и временно губи определени граждански права.

Тъжен рожден ден и силата на Карла Бруни

Рожденият ден на Джулия на 19 октомври бе помрачен от предстоящото събитие. Въпреки това, Карла Бруни сподели емоционален поздрав в Instagram, демонстрирайки своята сила и подкрепа към своята дъщеричка.

Снимка: Ройтерс

„Честит рожден ден, мое прекрасно момиче! Тази година не е лесен рожден ден, но сте толкова силни и смели. Благодаря ти, че съществуваш. Саркози – толкова съм щастлива да бъда твоя майка“, пише тя.

Под публикацията се събраха стотици пожелания, включително от знаменити приятели на семейството като супермоделите Йоланда Хадид и Линда Еванджелиста.

Пет години – цяла тийнейджърска ера

Пет години е дълъг период, особено в живота на едно 14-годишно момиче. Когато Никола Саркози отново бъде свободен, Джулия ще бъде пълнолетна, с диплома за средно образование и вероятно вече с планове за своето бъдеще.

Докато баща й е зад решетките, Джулия ще бъде лишена от мигове със Саркози - например израстването й, първите й приятелства, големите мечти, които обикновено един баща преживява заедно със своето момиченце.

Защо Саркози е в затвора?

Снимка: EPA

Никола Саркози беше осъден за „формиране на престъпна организация“ по т.нар. „афера Либия“. Обвиненията се фокусират върху президентските избори през 2007 г., когато се твърди, че Саркози е получил пари от Либия за предизборната си кампания – първо като вътрешен министър, а после като кандидат-президент, в замяна на политически услуги.

Въпреки обжалването, той трябваше да започне излежаването на присъдата си незабавно. Междувременно, медиите съобщават, че адвокатите му вече са подали молба за предсрочно освобождаване.

