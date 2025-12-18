На 83 години от този свят си отиде един от най-великите родни спортисти - двукратният олимпийски шампион в борбата Боян Радев. Освен като борец, той е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей.

Снимка: Lap.bg

Колекция

В музея има наречена на неговото име зала - „Дарение Боян Радев“. В експозиция са изложени ценни паметници от колекцията му, които включват над 170 експоната. Сред тях има икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.

Дарява всички свои награди и отличия от борбата

Боян Радев получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) на церемония във Вевей, Швейцария. Там му е връчена "Златната огърлица", която по традиция се получава само от държавни глави и президенти. Тогава България е първата от 204-те страни, членки на ФИЛА, която представя в централата изложба от отличия и произведения на изкуството, свързани с историята на борбата. Изложени са над 180 експоната, а Боян Радев дарява своя кът с уникални произведения на български художници.

На НИМ Боян Радев дарява още:

Медал „Пиер дьо Кубертен“ връчен на Боян Радев, за изключителните му заслуги към спорта

Златен медал на Боян Радев от олимпийските игри в Мексико 1968

Златен медал на Боян Радев от олимпийските игри в Токио 1964

Медал, даден му по повод включването му в Залата на Славата на Международната федерация по борба, 2009

Най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – „Златна огърлица“, с която е удостоен през 2009

Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с който за „Особени заслуги в областта на културата“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK