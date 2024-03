Актрисата Ева Лонгория е вече на 50 г. 15 март е датата на нейния рожден ден, а това е повод да надникнем в живота на Лонгория, за да видим как се е променила тя през годините.

Ева Лонгория е щастливо женена и има общо 4 деца със съпруга си Хосе Бастон.

Актрисата на прожекцията на филма Standing In The Shadows Of Motown през 2002 г. в Холивуд, Калифорния.

Снимка: Getty Images

Ева Лонгория е водеща на концерта на MTV Europe Music Awards през 2010 г. в Мадрид, Испания.