"Отчаяната съпруга" Ева Лонгория влиза в нов сериал – 48-годишната актриса ще участва заедно със Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин в комедийно-мистериозния сериал "Only Murders in the Building".

Според "Дедлайн" Ева Лонгория, станала световноизвестна с ролята си в сериала "Отчаяни съпруги", е получила постоянна роля в четвъртия сезон на сериала.

Снимка: Getty Images

Подробностите за сюжета на сериала и за героинята на Ева остават строго пазена тайна. Източник обаче е потвърждава пред изданието, че героинята на Лонгория ще бъде неразделна част от обратите в разследването.

Холивудската звезда е била наета малко след като Моли Шанън се присъедини към актьорския състав на сериала.