Една от най-разпознаваемите рокли в историята на киното отново привлича медийното внимание. Легендарният розов сатенен тоалет, носен от Мерилин Монро във филма Gentlemen Prefer Blondes, ще бъде централен акцент в новата изложба „Marilyn Monroe: Hollywood Icon“ в Academy Museum of Motion Pictures.

Тоалетът, създаден от прочутия дизайнер на костюми William Travilla, се превръща в символ не само на бляскавата епоха на Холивуд, но и на начина, по който Мерилин Монро умело изгражда своя публичен образ. Именно с тази рокля актрисата изпълнява култовата песен „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ — сцена, която остава една от най-емблематичните в историята на киното.

Скандалът, който създава модна легенда

Малко хора знаят, че оригиналният костюм за сцената е бил напълно различен. Според публикация на Vogue, първоначално студиото е подготвило далеч по-провокативен сценичен костюм. Плановете обаче се променят рязко, след като в медиите се появяват стари голи снимки на Монро, което предизвиква сериозен обществен скандал през 50-те години. В отговор на кризата, студиото възлага на Травила спешно да създаде нова визия - по-елегантна, но също толкова впечатляваща. Така се ражда знаменитата розова рокля, която впоследствие се превръща в един от най-разпознаваемите модни символи на ХХ век.

Повече от костюм

На екран роклята изглежда съвършена - пищна, бляскава и почти безтегловна. Но при близък поглед експертите от музея откриват следи от прибързаната ѝ изработка: видими шевове, сложна вътрешна конструкция и белези от интензивна употреба по време на снимките. Именно тези детайли разкриват колко внимателно е била изградена илюзията около образа на Монро. Кураторите на изложбата подчертават, че Мерилин не е била просто филмова звезда, а изключително интелигентна жена, която отлично е разбирала силата на визуалния образ и публичното въздействие. Изложбата проследява именно тази двойственост - между бляскавата икона и реалната жена зад нея.

Влиянието върху попкултурата

Влиянието на сцената „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ продължава десетилетия наред. Визията на Монро вдъхновява редица артисти и модни дизайнери, включително Мадона за видеото към „Material Girl“, както и множество съвременни кино и сценични продукции. Дори днес роклята остава символ на класическия холивудски блясък — пример как модата може да надживее времето и да се превърне в културен артефакт. Изложбата „Marilyn Monroe: Hollywood Icon“ ще бъде открита на 31 май 2026 г. в Лос Анджелис и ще продължи до февруари 2027 г.