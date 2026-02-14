В българския народен календар 14 февруари е ден на лозята, виното и веселието. Зад този празник обаче стои образът на Свети Трифон - християнски мъченик и светец-лечител, чийто живот преминава през любопитна трансформация - между религията и фолклора. Считан е за пазител на лозята и виното, а празникът Трифон Зарезан е в негова чест.

Кой всъщност е св.Трифон?

Свети Трифон е раннохристиянски мъченик от III век, родом от областта Фригия в Мала Азия. Според житието му той притежавал дарба да лекува и да прогонва зли духове. Става известен с чудото, при което изцерява сродницата на римски император. Това чудотворно избавление на младата жена, става причина да се покръсти голяма част от обкръжението на владетеля.

Типът „Трифон Валентин“: Как да оцелееш, ако партньорът ти иска кръчма, а ти - свещи? (ВИДЕО)

По време на гоненията срещу християните отказва да се отрече от вярата си и е осъден на смърт. В църковния календар той е почитан като мъченик и изповедник на християнството. 

Как светецът става покровител на лозята и виното

В българската традиция образът на Свети Трифон придобива ново значение - той става покровител на лозарите и винарите. Вероятно това е резултат от преплитането между християнството и по-старите земеделски култове.

На Трифон Зарезан не се дават и вземат пари назаем! Всички поверия за празника (ВИДЕО)

Много изследователи откриват паралели с култа към Дионис – древногръцкият бог на виното, плодородието и екстатичните празненства. В тракийските земи Дионис е особено почитан, а ритуалите в негова чест включват вино, музика и символично възраждане на природата.

С разпространението на християнството старите вярвания не изчезват напълно, а се пренасочват към нови образи. Така "функциите" на гръцкия бог постепенно се „прехвърлят“ върху християнския светец. В народното съзнание Св. Трифон започва да закриля лозята и да носи плодородие. Свързват го с късмета, виното и веселието.

Легендата за „подрязването на носа“

Една от най-популярните народни легенди разказва как се появява прозвището „Трифон Зарезан“. Според преданието Свети Трифон подрязвал лозята си, когато край него минала Богородица с младенеца. Той ѝ се подиграл или проявил неуважение. За да му покаже как се подрязва правилно, тя направила забележка. В стремежа си да демонстрира уменията си, Трифон замахнал невнимателно и отрязал собствения си нос.

Историята има фолклорен характер и не присъства в църковните текстове. Тя обаче разкрива типична черта на народното мислене - умелото съчетаване на сакралното с комичното. Светецът не е недосегаем и величествен, а близък до човека, способен на грешки. Легендата служи и като обяснение за името „Зарезан“ - от ритуалното зарязване на лозите.

Снимка: Instagram.com/yani_andreev/

Между религията и фолклора

Образът на Свети Трифон е пример за това как религиозните фигури се променят в различни културни контексти. В църковната традиция той остава мъченик за вярата. В народната - закрилник на лозята, герой от поучителна и леко хумористична легенда.

Снимка: iStock

Затова, когато на 14 февруари лозарите зарязват пръчките и поливат корените с вино, те почитат не само един светец, но и древна връзка между човека, земята и вярата в плодородието.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER