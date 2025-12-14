Невяна Владинова, едно от златните ни момичета в гимнастиката, разкри кой е човека до нея. Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика показа красиви снимки със своя партньор, на брега на плаж в Ларнака, Кипър.

Талантливата бивша гимнастичка официално обяви, че сърцето ѝ вече е заето и то не от кого да е, а от Георги Стойчев, познат на публичното пространство като Жоро Шопа. Той е републикански шампион по кану-каяк, който се занимава с професионално градинарство. Става ясно, че той има дъщеричка - Елена, от предишна връзка.

Владинова публикува красиви кадри от острова, които показват непринудена близост между нея и половинката ѝ. Под снимките тя написа: "Когато просто си пасва..."

Това не е първата им снимка заедно, която тя споделя в профилите си в социалните мрежи. През ноември Владинова също сподели общи фотографии със Стойчев, когато се проведе и 10-километровия маратон в Бургас, а тя взе участие за втора поредна година.

Припомняме, че след края на активната си спортна кариера, тя продължава да бъде свързана със спорта, като сега заема ръководна позиция - вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ).

Тя често изпълнява организационна и съдийска работа в спортни състезания, както и присъства на множество инициативи, свързани със спорта.

Специалният филм на "bTV Репортерите" - "Да бъда Невяна", вижте в следващото видео.

