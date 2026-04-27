Журналист, телевизионен водещ, фотограф, писател и страстен морски пътешественик, изследващ дълбините на непознатото красиво - такъв бе талантливият Михаил Заимов, който ни напусна на 26 април, след продължително тежко боледуване.

С огромна тъга, но и вечен пламък в сърцата от хубавите спомени, популярни български личности го изпращат с финални емоционални послания. Катерина Евро, която е била близка приятелка на Заимов, споделя тяхна обща стара снимка в социалните си мрежи, като към кадъра пише трогателни думи, от които ясно си личи, че липсата е наистина осезаема.

"Нищо, никога не ще ни раздели, mon amour, верна ми приятелко от миналия век. Ще се съберем в скоро време на сладки приказки и малка дрямка под голяма сянка на мъничко дърво."

С тъга, но и с надежда за безкрайността, актрисата изпраща своя верен приятел, вярвайки, че някой ден отново ще се срещнат и познаят отново! Макар и болезнено, тази вяра във вечността някак крепи близки и приятели.

Друга пизвестна българска актриса, която откровено изрази страданието си беше Марта Вачкова. В своя Инстаграм профил, тя също публикува снимка с журналиста Михаил Заимов, на която и двамата изглеждат щастливи и спокойни.

"Обичам те до болка!", написа със свито сърце Мартина Вачкова към трогателния кадър.

Михаил Заимов е роден на 16 март 1967 г. в София. Завършил е Académie des Beaux-Arts в Париж. Автор е на книги, сред които „Черноморски диалози“ и „Созопол в образи и думи“, в които съчетава фотография и текст. „На моменти дирех отговор на екзистенциалния въпрос – по силите ли е на един човек да промени подобно пространство ведно с преследващите се в него вековни енергии? Самотният човек на фона на вечността е изключително жалък. По време на половинвековното ми битуване съм се опитвал да печеля приятели и смислени хора за созополската кауза“, коментира Заимов по повод снимките и историите от Созопол. В по-новия етап от кариерата си разширява тематичния и визуалния си диапазон, като се отдалечава от изключителния фокус върху подводната фотография.