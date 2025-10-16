За някои участието в „Стани богат“ е просто телевизионна авантюра. За други - сбъдната детска мечта. Калоян Биков, който впечатли всички с дълбок интелект и остър ум, със сигурност попада във втората категория. С чар, хъс за знания и неподправена откровеност, той покори не само въпросите в студиото, но и сърцата на зрителите.

Калоян Биков, млад учен - градско момче, но със страст към селския начин на живот, впечатли водещия Ники Кънчев с спокойната си игра и впечатляващия си интелект. Освен че се интересува от технологии, Калоян изучава Национална сигурност и работи върху идея за патентоването на иновативна система за почистване на високи сгради.

От семейна традиция пред телевизора до стола на „Стани богат“

„Още от малък това предаване беше нещо специално за нашето семейство“ споделя Калоян. Всяка вечер сядали заедно пред екрана, опитвали се да разгадаят отговорите, спорели, смеели се. За тях това било не просто телевизия, а семейна традиция, обединяваща няколко поколения. Така безкрайните вечери за Калоян и родителите му са били изпълнени със забавление и същевременно изключително обогатяващи. "От дете мечтаех един ден аз да седна на този стол и да отговарям на въпросите", признава Биков.

От лош ученик до страстен любител на знанието - как Калоян намери баланса

Интересното е, че пътят му към знанието не започва обещаващо и страстта към науката не се проявява в началните му училищни години. „Бях изключително лош ученик в началото – никакъв интерес, никакъв копнеж,“ признава си Калоян. Всичко се променя около 6-7 клас, когато попада на вдъхновяващи учители, които му показват, че ученето може да бъде вълнуващо.

Да осъзнаеш, че ако сега ти е трудно, после ще ти е лесно

„Разбрах, че животът е много по-труден за хората, които не учат. Колкото по-рано го осъзнаеш, толкова по-добре.“ Именно тази осъзнатост го тласка напред – не само към личностно развитие, но и към идеята да предаде ценностите си на бъдещите поколения.

Когато мечтата стане реалност и копнежа се превърне в стремеж към по-добро бъдеще

Искам да осигуря един спокоен и добър живот на децата ми. Да не се налага те да правят онова, което правя аз сега. Да имам възможност да помагам и на родителите ми - това за мен би било истинско богатство", категоричен е Калоян. В момента той работи и като частен учител по английски. Убеден е, че усилията, които полага наистина са ценна инвестиция за едно по-добро бъдеще.

Когато най-накрая сяда на горещия стол в студиото на „Стани богат“, всичко сякаш се връща там, откъдето е тръгнало - семейната вечер пред телевизора, вълнуващото търсене на правилните отговори... „Чувството беше невероятно. Адреналинът, атмосферата, напрежението… Беше изключително!“ - споделя Калоян.

Той разказва още, че не е изпитал притеснение – напротив, насладил се е на всеки миг. Особено цени срещата с публиката и всички онези, които са го подкрепили след участието му. „Запознах се с страхотни хора, почувствах подкрепата им. Няколко възрастни жени дойдоха след като приключих и ми казаха, че са харесали играта ми. Това значи много за мен", казва впечатляващия участник.

А за какво съжалява Калоян Биков?

„Може би трябваше да звънна на баща ми за жокер,“ признава той. Иначе за нищо друго. И в живота съм човек, който не съжалява за решенията, които взима", заявява уверено Калоян.

Вижте повече от участието на Калоян Биков в "Стани богат" тук и във видеото най-отгоре.

