На 3 октомври 2025 г. вечерният ефир на „Стани богат“ разтърси зрителите с едно изключително участие - млад талант от "Златната лига" с изключителна любознателност, който се доближи до въпроса за 10 000 лева, нещо, което малцина успяват.

Кой е Калоян Биков - гениален и прецизен ум

Калоян Биков, млад учен - градско момче, но със страст към селския начин на живот, впечатли водещия Ники Кънчев с спокойната си игра и впечатляващия си интелект. Освен че се интересува от технологии, Калоян изучава Национална сигурност и работи върху идея за патентоването на иновативна система за почистване на високи сгради.

Фатален въпрос, който остана без отговор

Докато стигна до големия въпрос за 10 000 лева, Калоян се представяше безупречно. Но именно в този момент се подаде пред дилема, чудейки се между два отговора и след дълго колебание реши да се откаже да отговори. Фаталният въпрос беше: "Как се нарича операция от САЩ през 60-те години на 20-ти в. за свалянето на правителството на Фидел Кастро". Така той напусна „Стани богат“ със заключената сумата от 5 000 лева.

Въпреки това Калоян не бе разочарован. Той сподели, че отдавна е мечтаел да участва в "Стани Богат" и е щастлив, че тази мечта се е сбъднала. Младият "гений" през цялото време разсъждаваше логично, анализираше въпросите и поглеждаше възможните отговори от всичките им страни.

Гледайте повече тук и във видеото най-отгоре.

Вижте брилянтното участие на ученичката Ана-Неда в "Стани Богат" - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK