Рийз Уидърспуун отпразнува своя 50-и рожден ден на 22 март, а ако има нещо, което със сигурност ще вземе със себе си в новото десетилетие, това е една специална напитка, на която дължи своята безупречна визия. Звездата от „Професия блондинка“, която е и майка на три деца, от години консумира зелено смути, а рецептата я научава от актрисата Кери Уошингтън.

„Седях до нея на едно награждаване и не я познавах добре. Попитах я: ‘Кожата ти е невероятна – какво правиш?’ А тя ми каза: ‘Мисля, че е заради тази напитка, която пия. Наистина промени кожата ми и направи косата и ноктите ми по-здрави,’“ споделя Рийз през 2020 г. „Веднага се запалих. Благодаря ти, Кери, че сподели рецептата!“, казва Уидърспуун.

Рецептата за зеленото смути на Рийз Уидърспуун

Смутито е лесно за приготвяне и включва следните съставки, които се сместват и пасират в блендер до получаването гладка смес:

2 глави маруля от сорта Ромен

½ чаша спанак

½ чаша кокосова вода

1 банан

1 ябълка

1 круша

1 лимон

целина (по желание)

бадемово масло (по желание)

Специалисти определят смутито като много полезно

Според нутрициониста Хана Алдерсън, член на Британската асоциация по нутрициология и лайфстайл медицина, смутито има сериозни ползи за здравето:

„Това е лесен начин да увеличите приема на фибри, хидратация и микронутриенти още сутринта. Подпомага чревното здраве, енергията и състоянието на кожата.“

Тя подчертава, че тъй като напитката съдържа цели плодове и зеленчуци, а не сок, тя подпомага добрите бактерии в червата и засища за по-дълго.

Как да направим смутито още по-полезно

Въпреки предимствата, експертът отбелязва, че рецептата е сравнително богата на плодове и по-бедна на протеин.

„За по-добър баланс на кръвната захар и по-дълготрайна енергия е добре да се добавят здравословни мазнини и протеин,“ съветва тя.

Подходящи добавки са:

колаген на прах

ленено или чиа семе

качествен протеин на прах

допълнително бадемово масло

или дори варено яйце като гарнитура

Как се храни Рийз Уидърспуун, за да изглежда толкова добре

Зеленото смути е само част от здравословния ѝ режим и тя го приема като закуска. За междинно хранене в 11 часа тя хапва ябълка с фъстъчено масло. Следобед пие чай с бисквитка, а за вечеря винаги си набавя качествен протеин и фибри, като яде пиле или риба с тъмнозелени зеленчуци. Актрисата споделя, че е научила колко важни са протеините за поддържане на енергия през дългите работни дни.

Философията ѝ на хранене

„Не винаги съм имала добри хранителни навици – израснах в малък град край Нешвил, Тенеси,“ признава тя пред Marie Claire Australia. „Не разбирах нищо от здраве и хранене. Имах късмета в живота ми да се появят хора, които ми казаха, че няма да мога да поддържам енергия за дългите работни дни, ако не започна да се храня правилно и да тренирам."

Здравословното хранене 50-годишната актриса комбинира с постоянни тренировки, за да поддържа форма и за да е здрава. Подчертава, че никога не се е поддавала на модата при диетите или на такива, обещаващи бързи резултати.

„Не вярвам в бързите диети или нещо подобно… Така или иначе тренирам постоянно, просто за да бъда здрава,“ споделя тя пред Us Weekly през 2012 г.

