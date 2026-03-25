Рийз Уидърспуун отпразнува своя 50-и рожден ден на 22 март, а ако има нещо, което със сигурност ще вземе със себе си в новото десетилетие, това е една специална напитка, на която дължи своята безупречна визия. Звездата от „Професия блондинка“, която е и майка на три деца, от години консумира зелено смути, а рецептата я научава от актрисата Кери Уошингтън.

„Седях до нея на едно награждаване и не я познавах добре. Попитах я: ‘Кожата ти е невероятна – какво правиш?’ А тя ми каза: ‘Мисля, че е заради тази напитка, която пия. Наистина промени кожата ми и направи косата и ноктите ми по-здрави,’“ споделя Рийз през 2020 г. „Веднага се запалих. Благодаря ти, Кери, че сподели рецептата!“, казва Уидърспуун.

 

Рецептата за зеленото смути на Рийз Уидърспуун

Смутито е лесно за приготвяне и включва следните съставки, които се сместват и пасират в блендер до получаването гладка смес:

  • 2 глави маруля от сорта Ромен
  • ½ чаша спанак
  • ½ чаша кокосова вода
  • 1 банан
  • 1 ябълка
  • 1 круша
  • 1 лимон
  • целина (по желание)
  • бадемово масло (по желание)

Специалисти определят смутито като много полезно

Според нутрициониста Хана Алдерсън, член на Британската асоциация по нутрициология и лайфстайл медицина, смутито има сериозни ползи за здравето:

„Това е лесен начин да увеличите приема на фибри, хидратация и микронутриенти още сутринта. Подпомага чревното здраве, енергията и състоянието на кожата.“

Тя подчертава, че тъй като напитката съдържа цели плодове и зеленчуци, а не сок, тя подпомага добрите бактерии в червата и засища за по-дълго.

Как да направим смутито още по-полезно

Въпреки предимствата, експертът отбелязва, че рецептата е сравнително богата на плодове и по-бедна на протеин.

„За по-добър баланс на кръвната захар и по-дълготрайна енергия е добре да се добавят здравословни мазнини и протеин,“ съветва тя.

Подходящи добавки са:

  • колаген на прах
  • ленено или чиа семе
  • качествен протеин на прах
  • допълнително бадемово масло
  • или дори варено яйце като гарнитура

 

Как се храни Рийз Уидърспуун, за да изглежда толкова добре

Зеленото смути е само част от здравословния ѝ режим и тя го приема като закуска. За междинно хранене в 11 часа тя хапва ябълка с фъстъчено масло. Следобед пие чай с бисквитка, а за вечеря винаги си набавя качествен протеин и фибри, като яде пиле или риба с тъмнозелени зеленчуци. Актрисата споделя, че е научила колко важни са протеините за поддържане на енергия през дългите работни дни.

Философията ѝ на хранене

„Не винаги съм имала добри хранителни навици – израснах в малък град край Нешвил, Тенеси,“ признава тя пред Marie Claire Australia. „Не разбирах нищо от здраве и хранене. Имах късмета в живота ми да се появят хора, които ми казаха, че няма да мога да поддържам енергия за дългите работни дни, ако не започна да се храня правилно и да тренирам."

Здравословното хранене 50-годишната актриса комбинира с постоянни тренировки, за да поддържа форма и за да е здрава. Подчертава, че никога не се е поддавала на модата при диетите или на такива, обещаващи бързи резултати.

„Не вярвам в бързите диети или нещо подобно… Така или иначе тренирам постоянно, просто за да бъда здрава,“ споделя тя пред Us Weekly през 2012 г.

