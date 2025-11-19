В Южна Корея - страна, известна със забързания си начин на живот, дългите работни часове и интензивната учебна култура, се пръква нещо неочаквано и свежо – Състезанието по бездействие (Space-Out Competition), което е истинско събитие, посветено на това да не правите абсолютно нищо.

Създадено през 2014 г. от корейската артистка Упсянг (Woopsyang), състезанието е замислено да помага на хората да се „изключат“, да намалят стреса и да преоткрият силата на умствената неподвижност.

Днес то се е превърнало в обичано ежегодно събитие и дори се е разпространило в градове като Хонконг, Токио, Мелбърн и Ротердам.

Снимка: Getty Images

Какво представлява състезанието

Участниците седят или лежат тихо в продължение на 90 минути

Без телефони, без говорене, без спане

Монитори за сърдечен ритъм следят кой остава най-спокоен

Зрителите гласуват за „най-миролюбивото излъчване“

Най-отпуснатият човек печели

Това е единственото състезание, в което целта не е да се напънеш повече, а да забавиш темпото, да дишаш и просто да бъдеш "тук и сега". Смятате ли, че бихте издържали 90 минути в пълна неподвижност? Вижте повече за Състезанието по бездействие!

Състезанието по бездействие се появява като социална критика към преработването и хиперактивността в Южна Корея – една от страните с най-високи нива на стрес, бърнаут и психически натоварвания. То бързо става културен феномен поради няколко причини.

Любопитни факти за състезанието

1. Антистрес терапия под формата на игра

Организаторите целят да покажат, че мозъкът има нужда от "празно пространство", за да се възстанови, както мускулите имат нужда от почивка след натоварване. Ефектът е почти медитативен – участниците често описват преживяването като „принудителна почивка“, която никога не биха си позволили в ежедневието.

2. Социално послание

Събитието символизира протест срещу културата на непрекъсната продуктивност - в свят, който те кара постоянно да правиш нещо, най-радикалното действие е да не правиш нищо. Тази идея привлича много млади хора, които страдат от професионален и академичен натиск.

3. Неочаквано трудно е

Звучи лесно, но всъщност е предизвикателство – 90 минути без разсейване, без движение, без телефони. Много участници отпадат поради нервност, липса на търпение или дори заспиване.

4. Използва се за научни наблюдения

Психолози отбелязват, че състезанието наблюдава нещо важно – способността за саморегулация и контрол на стреса. Хората с по-стабилен психически баланс задържат по-нисък сърдечен ритъм.

5. Превърнало се е във феномен на световната поп култура

В много страни вече се правят собствени версии – често в паркове, музеи или арт фестивали. В Австралия имат дори специално издание, наречено Space-Out for Climate Anxiety.

Вижте повече за медитацията в следващото видео:

