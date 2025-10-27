Елизабет Георгиева е носителката на титлата „Мис Силикон“ 2025. Тя спечели приза, като се пребори с още 10 дами в конкурса и успя да разбие конкуренцията със своите 1100 кубика тегло на гръдните импланти.

Коя е Елизабет Георгиева – „Мис Силикон“ 2025

Елизабет е на 32 години, висока е 163 см. Родена е в Нови Искър, но в момента живее в София. Завършила е маркетинг и от години живее и работи в Испания.

Говори 5 езика – английски, немски, гръцки, италиански (не перфектно) и сръбски

Занимава се с управление на ресторанти в Испания

Има 4 естетически корекции по себе си – на гърдите, носа и дупето

Снимка: Инстаграм

Елизабет беше единствената блондинка на тазгодишното издание на конкурса „Мис Силикон“. Освен това дамата показа и множество татуировки по цялото си тяло – включително по ръцете, краката и гърдите.

„Мечтая за този конкурс от 15 години!“, сподели миската след спечелването на титлата. Голямата награда е ваучер за естетическа корекция от клиниката по пластична хирургия на д-р Николай Георгиев.

Снимка: Инстаграм

Кои други момичета бяха отличени

17-ото издание на „Мис Силикон“ отличи още няколко момичета. „Мис Естетик“ стана попфолк певицата Анджи, която впечатли журито с най-много естетични корекции – освен бюст, тя има импланти в дупето, както и корекции на устните и носа. „Мис Силикон Модел“ стана Белослава Петкова от Пловдив, а „Мис Силикон Стар“ – синеоката Габриела Георгиева.

Снимка: Инстаграм

Миналогодишната победителка в конкурса е Симона Захариева.

Вижте всички снимки в галерията горе>>>





