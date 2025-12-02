Френската филмова звезда и активист за правата на животните Брижит Бардо в момента се възстановява и иска да увери тези, които са загрижени за здравето ѝ, да не се безпокоят, посочват от фондацията ѝ в изявление, цитирано от Ройтерс.

Съобщението е на фона на медийни информации, че 91-годишната Бардо бе отново хоспитализирана миналия месец в Тулон, Южна Франция, след предишното ѝ настаняване в болница през октомври за хирургична операция, която от екипа ѝ тогава определиха като "малка".

Истината за състоянието на Бриджит Бардо: Нямам намерение да си взимам сбогом! (СНИМКИ)
„В отговор на разпространената фалшива информация в последните дни, Брижит Бардо иска да напомни на всички, че тя в момента се възстановява и ще оцени, ако бъде уважавано личното ѝ пространство, като приканва всички да се успокоят“, се посочва в изявлението.

Снимка: Getty Images

„Госпожа Бардо иска да успокои тези, които са искрено загрижени за нея, и им предава следното съобщение: „Изпращам на всички вас своята любов“.

Тревожни новини за Бриджит Бардо - спасителен екип в дома на киноиконата
Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години на миналия век за разкрепостените си изпълнения във филми като „И Бог създаде жената“. Като певица тя издава и няколко албума по това време.

Снимка: Getty Images

Бардо спира да играе през 70-те години, премества се за постоянно в Сен Тропе на Френската Ривиера и посвещава живота си на защитата на животните, създавайки фондация на свое име, припомня БТА.

Бриджит Бардо на 88. Защо френската кино икона остана нещастна въпреки красивото си лице? (СНИМКИ)

Припомняме, че легендарната френска звезда Бриджит Бардо предизвика тревога сред феновете, след като местният вестник Var-Matin съобщи, че е била хоспитализирана в Тулон за близо три седмици. Според медийните публикации, тя е претърпяла хирургическа интервенция, свързана със „сериозно заболяване“.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Брижит Бардо в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK