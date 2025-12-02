Френската филмова звезда и активист за правата на животните Брижит Бардо в момента се възстановява и иска да увери тези, които са загрижени за здравето ѝ, да не се безпокоят, посочват от фондацията ѝ в изявление, цитирано от Ройтерс.

Съобщението е на фона на медийни информации, че 91-годишната Бардо бе отново хоспитализирана миналия месец в Тулон, Южна Франция, след предишното ѝ настаняване в болница през октомври за хирургична операция, която от екипа ѝ тогава определиха като "малка".

„В отговор на разпространената фалшива информация в последните дни, Брижит Бардо иска да напомни на всички, че тя в момента се възстановява и ще оцени, ако бъде уважавано личното ѝ пространство, като приканва всички да се успокоят“, се посочва в изявлението.