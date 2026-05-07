На 87-годишна възраст почина Тед Търнър - медийният магнат и основател на CNN - 24-часова телевизионна мрежа, която направи революция в новините. Връзката и проваленият му брак с кинозвездата Джейн Фонда бяха една от най-обсъжданите и емблематични любовни истории в света на шоубизнеса и медиите през 90-те години.
След смъртта на Търнър Джейн Фонда публикува дълго и много лично послание в Инстаграм профила си, в което говори за любовта си към него, за неговата уязвимост, интелект и страст към природата. Джейн Фонда многократно е казвала през годините, че Тед Търнър ѝ е помогнал да повярва повече в себе си и че връзката им е променила живота ѝ. В емоционален текст след смъртта му тя го описва като „романтичен пират“, „блестящ ум“ и човек, който ѝ е дал увереност. Самият Търнър пък признава, че Джейн Фонда вероятно е била „любовта на живота му“.
Двамата започват връзката си през 1990 г., малко след като Джейн Фонда приключва брака си с политика Том Хейдън. Според интервюта на Фонда, първоначално тя не била особено впечатлена от Търнър, когато той поискал телефонния ѝ номер. По-късно обаче отношенията им се развили бързо.
Женят се на 21 декември 1991 г. - на 54-ия рожден ден на Джейн Фонда - на частна церемония в ранчото на Тед Търнър във Флорида. Това е третият брак и за двамата. На сватбата присъстват само около 30 близки приятели и роднини. Джейн сама написва брачните им клетви, а синът ѝ Трой я отвежда до олтара.
По това време Тед Търнър вече е световноизвестен като основател на CNN и собственик на медийна империя, а Джейн Фонда е носителка на два „Оскара“. След брака си актрисата значително се отдръпва от киното и признава, че е искала да прекарва повече време със съпруга си.
Връзката им често е определяна като съюз между две изключително силни личности. Бившият американски президент Джими Картър, техен близък приятел, разказва, че първоначално те дори не се харесвали особено, но по-късно отношенията им се превърнали в „една от най-красивите любовни истории“.
По време на брака си двамата активно участват в благотворителни и социални инициативи, включително в организацията Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, посветена на младежи и образование.
Въпреки силната им връзка, отношенията им не били лесни. Фонда по-късно разказва, че ѝ е било трудно да живее в сянката на огромната личност и постоянното присъствие на Търнър. Различията им по отношение на религията също оказват влияние върху брака. Джейн Фонда приема християнството, а Търнър е известен със скептичното си отношение към религията.
През януари 2000 г. двамата официално обявяват раздялата си след осем години брак. В общо изявление казват, че имат нужда от време за себе си, но остават ангажирани с дългосрочния успех на отношенията си. Разводът им е финализиран на 22 май 2001 г.
Въпреки раздялата, те запазват добри отношения до края на живота на Тед Търнър. Джейн Фонда често го нарича публично „любимият ми бивш съпруг“.
По време на брака си двамата живеят основно в Атланта, където Търнър управлява медийната си империя, но често прекарват време и в огромните му ранчота и природни резервати.
Джейн Фонда става мащеха на петте деца на Тед Търнър от предишните му бракове. В по-късни интервюта тя казва, че отношенията с голямото разширено семейство са били сложни, но важни за нея.
МОИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ МИСЛИ ЗА ТЕД
Той нахлу в живота ми като великолепно красив, дълбоко романтичен, безстрашен пират – и оттогава вече не бях същата. Имаше нужда от мен. Никой дотогава не ми беше показвал толкова ясно, че се нуждае от мен. А това не беше обикновен човек – това беше създателят на CNN и Turner Classic Movies, човекът, спечелил "Купата на Америка" като един от най-великите ветроходци в света. Той имаше огромен живот, блестящ ум и изключително чувство за хумор.
Но също така умееше да се грижи за мен. И това беше ново за мен. Да бъдеш едновременно необходим и обгрижван е нещо, което променя човека из основи. Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност. Мисля, че и аз направих същото за него, но жените са възпитавани именно така. Мъже като Тед не би трябвало да показват нужда и уязвимост. А според мен точно това беше най-голямата му сила.
Той ме научи на повече неща от всеки друг човек или университетски курс – най-вече за природата и дивия свят, за лова и риболова (ловците и рибарите, които спазват правилата, са най-добрите природозащитници), но също и за бизнеса и стратегията. Тед беше изключително стратегически мислещ човек. Вероятно това му беше вродено, но в колежа изучаваше античната класика, познаваше в детайли Пелопонеската война, стратегиите на Александър Велики и дори на Чингис хан. А плаването с огромни яхти още повече изостри тези негови умения, които после пренесе в бизнеса си с огромен успех. Той наистина умееше да вижда отвъд очевидното.
След Катрин Хепбърн Тед беше най-съревноваващия се човек, когото съм срещала, и беше изключително интересно да наблюдавам това. Независимо дали ставаше дума кой е направил повече спускания със ски за деня, кой притежава повече земя (макар че „пази“ е по-точната дума за отношението му към земята), кой има повече милиарди или в колко държави е правил любов с предишната си партньорка и дали аз мога да го надмина – всичко беше предизвикателство. Тед беше предизвикателство, но аз винаги съм приемала предизвикателствата, а с него почти винаги си струваше.
Както каза нашият приятел Рон Олсън:
„Тед беше велик учител, често чрез личния си пример. Той ни караше да мислим мащабно (веднъж ме помоли да подготвя резолюция за ООН и Конгреса на САЩ за забрана на всички ядрени оръжия – и аз го направих) и да действаме скромно (откакто срещнах Тед преди двайсет години, и аз започнах да събирам боклуци по време на разходките си).“
Обичах Тед с цялото си сърце. Представям си го сега в небето, заобиколен от всички животни, които помогна да бъдат спасени от изчезване – чернокраките порове, прерийните кучета, дивите овце бигхорн, мексиканските сиви вълци, вълците от Йелоустоун, бизоните, червеноглавите кълвачи и още толкова много други. Всички те стоят пред райските порти, аплодират го и му благодарят, че е спасил вида им.
След него остават пет деца – пет талантливи и сложни личности, на които имах привилегията да бъда мащеха. Аз самата израснах с четири мащехи и знам колко важни могат да бъдат те. Затова всички се опитвахме да изградим едно голямо, хаотично, но истинско семейство – и аз ги обичам и до днес. Ако за мен беше сложно да бъда омъжена за него, представете си колко сложно е било да бъдеш негово дете. Но всички се справят добре.
Почивай в мир, най-скъпи Тед.
Ти си обичан и ще бъдеш помнен.