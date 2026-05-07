На 87-годишна възраст почина Тед Търнър - медийният магнат и основател на CNN - 24-часова телевизионна мрежа, която направи революция в новините. Връзката и проваленият му брак с кинозвездата Джейн Фонда бяха една от най-обсъжданите и емблематични любовни истории в света на шоубизнеса и медиите през 90-те години.

След смъртта на Търнър Джейн Фонда публикува дълго и много лично послание в Инстаграм профила си, в което говори за любовта си към него, за неговата уязвимост, интелект и страст към природата. Джейн Фонда многократно е казвала през годините, че Тед Търнър ѝ е помогнал да повярва повече в себе си и че връзката им е променила живота ѝ. В емоционален текст след смъртта му тя го описва като „романтичен пират“, „блестящ ум“ и човек, който ѝ е дал увереност. Самият Търнър пък признава, че Джейн Фонда вероятно е била „любовта на живота му“.

Двамата започват връзката си през 1990 г., малко след като Джейн Фонда приключва брака си с политика Том Хейдън. Според интервюта на Фонда, първоначално тя не била особено впечатлена от Търнър, когато той поискал телефонния ѝ номер. По-късно обаче отношенията им се развили бързо.

Женят се на 21 декември 1991 г. - на 54-ия рожден ден на Джейн Фонда - на частна церемония в ранчото на Тед Търнър във Флорида. Това е третият брак и за двамата. На сватбата присъстват само около 30 близки приятели и роднини. Джейн сама написва брачните им клетви, а синът ѝ Трой я отвежда до олтара.

Снимка: Getty Images

По това време Тед Търнър вече е световноизвестен като основател на CNN и собственик на медийна империя, а Джейн Фонда е носителка на два „Оскара“. След брака си актрисата значително се отдръпва от киното и признава, че е искала да прекарва повече време със съпруга си.

Връзката им често е определяна като съюз между две изключително силни личности. Бившият американски президент Джими Картър, техен близък приятел, разказва, че първоначално те дори не се харесвали особено, но по-късно отношенията им се превърнали в „една от най-красивите любовни истории“.

Снимка: Getty Images

По време на брака си двамата активно участват в благотворителни и социални инициативи, включително в организацията Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, посветена на младежи и образование.

Въпреки силната им връзка, отношенията им не били лесни. Фонда по-късно разказва, че ѝ е било трудно да живее в сянката на огромната личност и постоянното присъствие на Търнър. Различията им по отношение на религията също оказват влияние върху брака. Джейн Фонда приема християнството, а Търнър е известен със скептичното си отношение към религията.

Снимка: Getty Images

През януари 2000 г. двамата официално обявяват раздялата си след осем години брак. В общо изявление казват, че имат нужда от време за себе си, но остават ангажирани с дългосрочния успех на отношенията си. Разводът им е финализиран на 22 май 2001 г.

Въпреки раздялата, те запазват добри отношения до края на живота на Тед Търнър. Джейн Фонда често го нарича публично „любимият ми бивш съпруг“.

Снимка: Getty Images

По време на брака си двамата живеят основно в Атланта, където Търнър управлява медийната си империя, но често прекарват време и в огромните му ранчота и природни резервати.

Джейн Фонда става мащеха на петте деца на Тед Търнър от предишните му бракове. В по-късни интервюта тя казва, че отношенията с голямото разширено семейство са били сложни, но важни за нея.

МОИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ МИСЛИ ЗА ТЕД

Той нахлу в живота ми като великолепно красив, дълбоко романтичен, безстрашен пират – и оттогава вече не бях същата. Имаше нужда от мен. Никой дотогава не ми беше показвал толкова ясно, че се нуждае от мен. А това не беше обикновен човек – това беше създателят на CNN и Turner Classic Movies, човекът, спечелил "Купата на Америка" като един от най-великите ветроходци в света. Той имаше огромен живот, блестящ ум и изключително чувство за хумор.

Но също така умееше да се грижи за мен. И това беше ново за мен. Да бъдеш едновременно необходим и обгрижван е нещо, което променя човека из основи. Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност. Мисля, че и аз направих същото за него, но жените са възпитавани именно така. Мъже като Тед не би трябвало да показват нужда и уязвимост. А според мен точно това беше най-голямата му сила.

Снимка: Getty Images

Той ме научи на повече неща от всеки друг човек или университетски курс – най-вече за природата и дивия свят, за лова и риболова (ловците и рибарите, които спазват правилата, са най-добрите природозащитници), но също и за бизнеса и стратегията. Тед беше изключително стратегически мислещ човек. Вероятно това му беше вродено, но в колежа изучаваше античната класика, познаваше в детайли Пелопонеската война, стратегиите на Александър Велики и дори на Чингис хан. А плаването с огромни яхти още повече изостри тези негови умения, които после пренесе в бизнеса си с огромен успех. Той наистина умееше да вижда отвъд очевидното.

След Катрин Хепбърн Тед беше най-съревноваващия се човек, когото съм срещала, и беше изключително интересно да наблюдавам това. Независимо дали ставаше дума кой е направил повече спускания със ски за деня, кой притежава повече земя (макар че „пази“ е по-точната дума за отношението му към земята), кой има повече милиарди или в колко държави е правил любов с предишната си партньорка и дали аз мога да го надмина – всичко беше предизвикателство. Тед беше предизвикателство, но аз винаги съм приемала предизвикателствата, а с него почти винаги си струваше.

Снимка: Getty Images

Както каза нашият приятел Рон Олсън:

„Тед беше велик учител, често чрез личния си пример. Той ни караше да мислим мащабно (веднъж ме помоли да подготвя резолюция за ООН и Конгреса на САЩ за забрана на всички ядрени оръжия – и аз го направих) и да действаме скромно (откакто срещнах Тед преди двайсет години, и аз започнах да събирам боклуци по време на разходките си).“

Снимка: Getty Images



Обичах Тед с цялото си сърце. Представям си го сега в небето, заобиколен от всички животни, които помогна да бъдат спасени от изчезване – чернокраките порове, прерийните кучета, дивите овце бигхорн, мексиканските сиви вълци, вълците от Йелоустоун, бизоните, червеноглавите кълвачи и още толкова много други. Всички те стоят пред райските порти, аплодират го и му благодарят, че е спасил вида им.

Снимка: Getty Images

След него остават пет деца – пет талантливи и сложни личности, на които имах привилегията да бъда мащеха. Аз самата израснах с четири мащехи и знам колко важни могат да бъдат те. Затова всички се опитвахме да изградим едно голямо, хаотично, но истинско семейство – и аз ги обичам и до днес. Ако за мен беше сложно да бъда омъжена за него, представете си колко сложно е било да бъдеш негово дете. Но всички се справят добре.

Почивай в мир, най-скъпи Тед.

Ти си обичан и ще бъдеш помнен.