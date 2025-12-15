Британската поп звезда Клиф Ричард разкри, че през последната година се е лекувал от рак на простатата, но заяви, че болестта е успешно излекувана.

Болестта е била открита по време на медицински преглед, когато 85-годишният Ричард се готвел да започне международно турне, разказа той пред телевизия ITV.

„Установиха, че имам рак на простатата, но за щастие той не беше в напреднал стадий... и не беше метастазирал. Нямаше разпространение в костите или нещо подобно“, каза той в сутрешното предаване на канала, добавяйки, че ракът „в момента е изчезнал“.

Той призова хората „да отидат, да се тестват, да се прегледат“ и призова за стартиране на национална програма за тестване на мъжете.

Считан някога за британския отговор на Елвис Пресли, вечно младият Ричард беше една от първите поп звезди, израсли в Обединеното кралство – дори преди Бийтълс – и спечели огромна популярност в страната и чужбина през шестдесетгодишната си кариера.

Неговото турне „Can't Stop Me Now Tour 2025“ включваше 18 концерта в Австралия, Нова Зеландия и Обединеното кралство.

Роден като Хари Роджър Уеб, той приема сценичното име Клиф Ричард през 1958 г. и заедно с неговата съпровождаща група The Shadows подписва договор с EMI за техния лейбъл Columbia.

Първият му сингъл „Move It“ става незабавен хит, достигайки второ място в британските класации.

През следващите години последва поредица от хитове, включително „Living Doll“ през 1959 г. Той постигна успех и като актьор с роли в „Serious Charge“ и „Expresso Bongo“, и двата филма излезли през същата година.

Снимка: Getty Images

Филмите „The Young Ones“ (1962) и „Summer Holiday“ (1963) също бяха огромни хитове за Ричард във Великобритания и в чужбина.

Съобщението на Ричард дойде само няколко дни, след като държавният глава на Великобритания, крал Чарлз III, разкри, че собственото му лечение за неразкрит рак ще бъде намалено през новата година.

Монархът също така призова британците да се възползват от програмите за скрининг в Обединеното кралство.

„Ранното откриване е ключът, който може да промени хода на лечението, давайки безценно време на медицинските екипи и на пациентите им – скъпоценния дар на надеждата“, каза кралят в телевизионно обръщение към нацията.

Вижте повече за рака на простата в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK