Бианка Ченсори, съпругата на Йе (Кание Уест), представи първия си проект за пърформанс арт - BIO POP, в Сеул. Снимки и видеоклипове от изложбата, която беше обявена предишния ден, показват няколко модела в костюми, които се извиват като част от мебелите в ярко бяла стая.

Ченсори, облечена в прилепнал червен латексов гащеризон, беше видяна да поставя торта върху един от моделите (който служи и за масичка за кафе), преди да седне на друг модел/стол.

Всички модели/мебели носят... нейното лице. Дори телата им много наподобяват нейното. Вероятно тук става въпрос за отливки на всяка част от тялото ѝ.

Какво се опитва да каже Цензори в своя артистичен дебют?

На уебсайта си произведението е описано като „автопортрет в ограничение“, поставящ „тялото в езика на домакинството“.

„Тортата, изпечена в представление и носена на масата, не е храна, а поднасяне“, обяснява описанието. „Тя въплъщава напрежението на кухнята като произход, труд и ритуал: жест на домашна услуга, преосмислен като спектакъл.“

Мебелите в цвят слонова кост, проектирани с метал и овча кожа, очевидно са предназначени да напомнят на „подплатени медицински патерици, продължение на тялото, които се появяват, когато то се разклати“.

Ченсори също така пусна колекция бижута, вдъхновена от медицинско оборудване, която да съпътства арт проекта. Досега колекцията включва три артикула - гривна от скалпел на стойност 2 100 долара, гривна от спекулум на стойност 2 400 долара и такава, която наподобява анатамоията на костта на лопадките в човешкото тяло, и струва 3 900 долара.

Снимка: Getty Images/Instagram

Преди да се насочи към пърформанс арта, Ченсори е била архитектурен дизайнер в Yeezy, където започва работа през 2020 г. Тя се превръща в нещо като муза за Йе и двамата се женят през януари 2023 г., няколко месеца след като той финализира развода си с Ким Кардашиян.

Оттогава тя е неизменна част от него, често облечена възможно най-провокативно. Двамата се сблъскаха с някои слухове за развод по-рано тази година, но изглежда все още са заедно.

Снимка: Getty Images/Instagram

BIO POP е първата творба от поредица от седем произведения, които са планирани да излязат между 2026 и 2032 година.

Кание Уест и Бианка Ченсори на наградите Грами - вижте в следващото видео.

