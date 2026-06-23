Лятото - сезонът на почивките, вълнуващите мигове и безкрайни дни край морските вълни. За Атанасия Бачорска този период от годината е време за отдих и усещане за свобода. С танци и музика, без деца и работни ангажименти.

Мисия свобода

Популярното българско семейство Бачорски често споделя лични моменти от семейните си почивки в социалите мрежи. Луксозни спа хотели, екзотични преживявания и уют - техните Инстаграм последователи знаят всеки един детайл. Този път нежната половина - Атанасия сподели в профила си кадри от впечатляваща почивка, за която явно е мечтала дълго. Да бъде свободна, без деца и професионални задължения.

Не съм бременна, не кърмя, а децата си имат баби! - написа инфлуенсърката към летните кадри. "Мисия свобода е успешно активирана", добави към описанието Атанасия Бачорска.

Семейство Бачорски и техни приятели са се впуснали в приключение в Капри. Катамарани, дълги разходки, много сладолед и вино...Това е само началото на тяхното незабравимо преживяване, от което тепърва ще видим повече. На снимка със съпруга си, Атанасия пише: "Живеем го този живот!" И по всичко си личи, че те наистина го живеят на пълни обороти. "Пътуващото семейство", както сами се определят, постоянно са на път и винаги готови за нови, дръзки и диви преживявания, които да споделят със своите верни онлайн фенове.

Припомняме, че скоро, Даниел Бачорски изненада аудиторията си и с още нещо - влезе в ролята на загадъчния Близнака в новия сериал на bTV - "Вяра, надежда, любов". Предприемачът е изключително активен в социалните си мрежи и споделя моменти от ежедневието си със семейството.