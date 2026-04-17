Астрологът Ралица Стоянова определя периода около изборите на 19 април като изключително „огнен“, заради рядкото струпване на шест планети в Овен – конфигурация, която носи силен импулс за действие, но и риск от напрежение и нарушен баланс. Тя прави исторически паралел със сходно планетарно събиране през 1186 г. във Везни, когато вместо очаквани бедствия избухва въстанието на Асен и Петър и започва възстановяването на българската държава. Според Стоянова и днес подобна енергия може да отключи процеси на промяна, чието развитие ще се разгърне в следващите месеци. Ето каква е неината астрологична прогноза за периода около изборите:

Този април има особена енергия, защото след като Сатурн и Нептун поведоха хорото в знака на Овена през февруари, през март там влезе и Слънцето. Него обичайно го следва Меркурий, който също ще се втурне там на 15 април, а Марс вече е в групата от 10 април.

Луната също ще е вътре на 16-ти и 17-ти, когато е и Овенското Новолуние.

И с нея стават шест планети там (от видимите седем)!

Изобщо ако това не е огнено време, не знам кое друго можем да считаме за такова.

С право много ще се изпише за това тези дни.

Както виждаме, при унгарците овенския пробив се прояви, и то дори преди да се случи голямото струпване.



За нашите избори обстановката ще е още по-енергийна, а даже по-благоприятна, защото ще имаме нарастваща Луна в Телец. Но в картата на България от 1989 г. Овен попада в изолационния 12-ти дом, заедно с Луната, която символизира народа. А от 12-ти дом не се правят революции, а се натрупва напрежение – особено когато има струпване точно над Луната (тоест върху народа);

(И да ви кажа наистина имаме нужда от по-добра карта!);

Но все пак - какво може да означава това присъствие на шест планети в Овен?

При проучванията (които обикновено правя по темите), попаднах на един текст за подобно струпване на всичките 7 планети, само че във Везни и то през 1186 година, когато както знаете не е имало начин хората да научават толкова лесно какво става на небето. И все пак този съвпад е бил предвиден и очакван като нещо необичайно и дори опасно.

Византийския император тогава дори поръчва тълкуване от известни астролози от Сицилия, Испания, Сирия и Византия и очакванията са били от такива за силни ветрове (понеже везни е въздушен знак) до такива за големи катаклизми, които да унищожат Константинопол.

Но това не се случва.

Вместо бедствие става нещо много по-важно (за нашата територия).

След въстание, водено от братята Асен и Петър, българите започват борба за възстановяване на държавата си. Конфликтите с Византия ескалират и през 1187 година Византия е принудена да признае възстановяването на българската държава.

Тоест имаме: битка → нов договор;

Или пренаписване на реалността чрез нов баланс на силите, напълно в логиката на Везни.

Ако следваме тази огледална логика, при Овен картината трябва да е обратна:

Първо се нарушава балансът и едва след това идва конфликтът, който ще изгради новото начало.

Като това ще се развие за по-дълъг период от време, защото спусъкът е сега, но отзвукът ще е през следващите месеци.

Разбира се, сегашното овенско влияние трябва са се изследва и в контекста и на другите големи цикли, в които живеем. Но както виждате (унгарците го направиха), можем да го използваме фокусирано за постигане на желана промяна. И това е положителната страна на Овена, върху която е добре да се съсредоточим. Той дава пробив. Дава възможност да се направи действие, което дълго е било отлагано. Въпросът е как ще бъде използван този импулс (защото монетата винаги има две страни).

Ралица Стоянова е сертифициран астролог от 2010 година, но започва да се интересува от материята много по-рано. Астрологията за нея е начин да разбере характера, реакциите, повторенията и циклите, които се проявяват в човешкия живот. Преминала е петгодишно астрологично обучение, както и има четиригодишен курс по антична астрология.