Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley предстои след по – малко от месец. Хедлайнери през 2026-а година са Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

Традиционно в рамките на фестивала се провеждат и срещи с участващи банди. Тази година феновете ще имат уникалната възможност да се видят на живо с немската пауър метъл машина POWERWOLF, които идват в България с турнето си „Wake Up The Wicked“.

Освен тях, с фенове ще се видят и швейцарците от Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017-а. В съботния ден автографи ще раздават и от Warkings, които идват за първи път у нас.

В първия ден на фестивала, 10 юли петък, срещи с феновете ще имат австрийските симфометъли Visions of Atlantis, както и шведите от Eclipse.

В последния ден на Midalidare Rock In The Wine Valley, 12 юли, неделя своите срещи с феновете ще проведат англичаните от Gloryhammer както и Hardcore Superstar, които също идват за първи път в България.

Всички срещи са безплатни за притежателите на билети за фестивала.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg