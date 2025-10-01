Триметрова бронзова статуя на муизкалната икона Тина Търнър, която беше наскоро открита в родния град на певицата Браунсвил, в щата Тенеси, разбуни духовете.

Откриването на статуята на рок легендата стана по време на ежегодното честване в града на Дните на наследството на Тина Търнър, която почина през май 2023 г. на 83-годишна възраст.

Статуята, проектирана от скулптора Фред Аджанога от Атланта, изобразява Търнър по време на изпълнение - в уверена поза, докато е облечена в минижуп и носи високи токчета.

Аджанога каза, че е целял да отрази способността на Търнър да се движи динамично на сцената, начина, по който хваща микрофона с показалец, насочен навън, и прическата ѝ, която артистът оприличи на „лъвска грива“.

Снимка: Getty Images

Изразената почит към Търнър обаче не срещна особен топъл прием от феновете. Много от тях използваха социалните мрежи, за да разкритикуват дизайна и естетиката на статуята и съмнителната ѝ прилика с певицата.

Припомняем, че животът на Тимна Търнър, чието истинско име е Ана Мей Бълок, е белязан от музикално величие и лична травма, свързана с домашно насилие. Носителката на множество награди „Грами“ бяга от насилствена връзка с музикалния си ментор и първи съпруг Айк Търнър, за да стигне до световната слава през 80-те години на миналия век с песента „What's Love Got to Do with It“.

Снимка: Getty Images

Певицата от Залата на славата на рокендрола е продала 100 милиона записи по целия свят. Тя има пет платинени албума и шест хита в топ 10 на Billboard Hot 100.

Вижте повече за Тина Търнър в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK