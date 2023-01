Мари-Шантал, съпруга на гръцкия принц Павлос, публикува като 24-часово Story в своя Инстаграм профил много любопитна снимка. Една от книжарниците в Лондон е поставила на витрината си автобиографията на принц Хари, редом до книга със заглавие How to Kill Your Family (Как да убиеш семейството си).

Мари-Шантал и принц Павлос са в близки отношения с брата на Хари – принц Уилям. Уилям е кръстник на най-големия им син Константин Алексиос.

Във връзка със забавната снимка медиите припомнят реплика на Хари от едно от интервютата, които той даде в последните дни.

„Не мисля, че можем да се помирим с моето семейство, докато истината не излезе наяве“ – каза Хари в понеделник пред Good Morning America.

На обратното мнение са всички, които не одобряват написването на подобна книга. „Фамилните истории не трябва да се разказват публично“ – твърдят критиците на Хари.

Същевременно мемоарите на британския принц Хари "Spare" ("Резервен") станаха най-бързо продаващата се нехудожествена книга в Обединеното кралство според издателя й, съобщи Ройтерс. В първия ден на пазара са продадени 400 000 екземпляра от биографията в печатен формат, като електронна книга и в аудио формат.

"Знаехме, че тази книга ще полети, но това надминава и най-дръзките ни очаквания", каза в изявление Лари Финли, управляващ директор на Transworld Penguin Random House. "Доколкото ни е известно, единствените книги, които са се продавали по-бързо в първия си ден на пазара, са романите за Хари Потър", се посочва в изявлението.

Данните на издателя са въз основа на продажбите само на британския пазар. Мемоарите привлякоха интерес по целия свят заради разкритията и обвиненията на принц Хари към баща му крал Чарлз Трети, мащехата му Камила и по-големия му брат принц Уилям, пише БТА.