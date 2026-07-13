Dropkick Murphys са първият обявен хедлайнер в седмото издание на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley, който ще се състои на 9, 10 и 11 юли 2027 г. край чирпанското село Могилово. Това обявиха организаторите след концерта на метъл легендата Helloween, с който бандата отбеляза 40 години на сцена и постави финала на тазгодишния фестивал.
Изявата на Dropkick Murphys ще е на 10 юли 2027 г., а билетите за следващия Midalidare Rock In The Wine Valley ще бъдат пуснати в продажба от 16 юли т.г.
Dropkick Murphys се определят като рок енд рол аутсайдерите от Бостън, превърнали се в шампиони, посочват организаторите в официалната си фейсбук страница.
Дискографията им включва четири поредни дебюта на албуми в топ 10 на Billboard (Turn Up That Dial, 11 Short Stories Of Pain & Glory, Signed and Sealed in Blood, Going Out In Style), както и златния албум от 2005 г. The Warrior’s Code, в който е класиката I’m Shipping Up To Boston, отличена с двойна платинена плоча и добила световна популярност с получилия четири награди „Оскар“ филм „От другата страна" на Мартин Скорсезе.
Музиката на Dropkick Murphys е генерирала половин милиард стрийма, групата е продала над осем милиона копия по целия свят и е изчерпала билетите за концерти на няколко континента. Официалната благотворителна организация на Dropkick Murphys - The Claddagh Fund, е събрала милиони в подкрепа на неправителствени организации, които се фокусират върху деца, ветерани и възстановяване от зависимости, допълват организаторите на фестивала.
Шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което събра край Могилово над 15 рок и метъл банди от Европа и САЩ, започна на 10 юли, а хедлайнери бяха още калифорнийците от пънк бандата Bad Religion и пауър метъл група Powerwolf от Германия.
Сред музикантите, които се качиха на фестивалната сцена през изминалите три дни, бяха още Seya Nightingale, Tidal Dreams, Eclipse, Visions of Atlantis, Gotthard, Korpiklaani, Warkings, The Baboon Show, Gloryhammer, Ashes of Ares, Hardcore Superstar и Burning Witches. Освен концерти, по традиция Midalidare Rock In The Wine Valley включваше още срещи с музикантите, автограф-сесии, както и разнообразна съпътстваща програма.