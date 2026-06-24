Американската певица и авторка на песни Алиша Кийс каза, че Клайв Дейвис "е променил живота й завинаги", отдавайки затрогваща почит на многократно награждавания продуцент, който почина на 22 юни на 94-годишна възраст, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Изпълнителката на хита Girl On Fire похвали Дейвис за това, че е повярвал в нея "от самото начало". Алиша Кийс подписва договор със звукозаписната компания на продуцента, когато е само на 18 години.

В своя публикация 45-годишната Кийс отдаде почит на медийния магнат, помогнал й да изгради кариерата си - певицата е спечелила 17 награди "Грами" и е класирала поредица от сингли в Топ 10 на Великобритания, включително Empire State Of Mind, No One и Fallin'.

"Клайв Дейвис промени живота ми завинаги", казва Алиша Кийс.

"Той повярва в мен от самото начало, когато бях едва на 18 години и много малко хора виждаха на какво съм способна! Той беше до мен през всеки следващ етап. Не просто по онзи фалшив начин, типичен за индустрията, а по начин, изпълнен с любов към това колко неограничени възможности имам", продължава певицата.

Алиша Кийс разказва още как влиянието на Дейвис е надхвърлило рамките на музиката и се е проявило в начина, по който е подкрепял артистите, превръщайки мечтите им в реалност, пише още БТА.

"Ако той не беше видял в мен искрицата на това, което щях да стана, с вас може би никога нямаше да се познаваме и да сме заедно в това задълбочено музикално пътешествие", казва Кийс.

"Днес и завинаги ще почитаме твоя необикновен живот, наследство и сърце. Ще ни липсваш повече, отколкото думите могат да изразят, но съм толкова благодарна, че те имах толкова дълго", допълва певицата.

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Семейството на Клайв Дейвис оповести в понеделник неговата кончина на 94-годишна възраст.

Много хора отдадоха почит на бившия президент на "Колумбия рекърдс", известен с това, че е дал старт на кариерите на звезди на музиката като Уитни Хюстън, Пати Смит, Били Джоел и Брус Спрингстийн.

"Той разпознаваше таланта на великите музиканти и разбираше силата на съвременната музика. Винаги ще бъда благодарен на Клайв за това, че признаваше решаващото значение на писането на песни", каза Били Джоел.

Изпълнителят на хита Born In The USA Брус Спрингстийн също сподели, че Дейвис е променил живота му. В публикация в Инстаграм той написа: "Клайв се отнасяше към мен с същото уважение и доброта, както когато бях 22-годишен никой, така и след целия ми успех. Велик човек".

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Благодарност за любовта и подкрепата на Клайв Дейвис засвидетелства и Пати Смит.

Дейвис става президент на "Колумбия рекърдс" през 1967 г. и подписва договори с редица изпълнители, сред които "Аеросмит", Earth, Wind & Fire, Нийл Даймънд и "Пинк флойд".

Той също така изиграва ключова роля в стартирането на кариерите на музиканти от жанровете ритъм енд блус, кънтри и поп и работи със Саймън и Гарфънкъл, Боб Дилън, Барбра Стрейзанд и Майлс Дейвис.

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През 1973 г. напуска "Колумбия рекърдс" и основава своя собствена звукозаписна компания - "Артиста рекърдс", като през първите няколко месеца след стартирането й пуска хита Mandy на Бари Манилоу.

Карлос Сантана, основател на рок групата Santana, описа Дейвис като "визионер", който е вярвал в тях от самото начало.

"Клайв разбираше, че музиката е нещо повече от забавление. Музиката е лечебна сила. Тя обединява хората отвъд страха, отвъд разделението, отвъд границите. Той посвети живота си на подкрепата на артистите и на това да им помага да споделят таланта си със света", добави Карлос Сантана.

Клайв Дейвис подписва договор с Уитни Хюстън, когато тя е тийнейджърка, и я превръща в една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп музиката с хитове като I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know и нейния емблематичен кавър на I Will Always Love You.

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Двамата остават близки приятели до смъртта на Хюстън през 2012 г.

Клайв Дейвис е работил с редица утвърдени артисти и групи, сред които Арета Франклин, The Kinks и "Юритмикс", а през 2000-ната година е въведен в Залата на славата на рокендрола.