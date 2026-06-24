Американската певица и авторка на песни Алиша Кийс каза, че Клайв Дейвис "е променил живота й завинаги", отдавайки затрогваща почит на многократно награждавания продуцент, който почина на 22 юни на 94-годишна възраст, предаде Пи Ей мидия/ДПА. 

Изпълнителката на хита Girl On Fire похвали Дейвис за това, че е повярвал в нея "от самото начало". Алиша Кийс подписва договор със звукозаписната компания на продуцента, когато е само на 18 години.

В своя публикация 45-годишната Кийс отдаде почит на медийния магнат, помогнал й да изгради кариерата си - певицата е спечелила 17 награди "Грами" и е класирала поредица от сингли в Топ 10 на Великобритания, включително Empire State Of Mind, No One и Fallin'.

"Клайв Дейвис промени живота ми завинаги", казва Алиша Кийс.

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"Той повярва в мен от самото начало, когато бях едва на 18 години и много малко хора виждаха на какво съм способна! Той беше до мен през всеки следващ етап. Не просто по онзи фалшив начин, типичен за индустрията, а по начин, изпълнен с любов към това колко неограничени възможности имам", продължава певицата.

Алиша Кийс разказва още как влиянието на Дейвис е надхвърлило рамките на музиката и се е проявило в начина, по който е подкрепял артистите, превръщайки мечтите им в реалност, пише още БТА.

"Ако той не беше видял в мен искрицата на това, което щях да стана, с вас може би никога нямаше да се познаваме и да сме заедно в това задълбочено музикално пътешествие", казва Кийс.

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"Днес и завинаги ще почитаме твоя необикновен живот, наследство и сърце. Ще ни липсваш повече, отколкото думите могат да изразят, но съм толкова благодарна, че те имах толкова дълго", допълва певицата.

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Семейството на Клайв Дейвис оповести в понеделник неговата кончина на 94-годишна възраст.

Много хора отдадоха почит на бившия президент на "Колумбия рекърдс", известен с това, че е дал старт на кариерите на звезди на музиката като Уитни Хюстън, Пати Смит, Били Джоел и Брус Спрингстийн.

"Той разпознаваше таланта на великите музиканти и разбираше силата на съвременната музика. Винаги ще бъда благодарен на Клайв за това, че признаваше решаващото значение на писането на песни", каза Били Джоел.

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Изпълнителят на хита Born In The USA Брус Спрингстийн също сподели, че Дейвис е променил живота му. В публикация в Инстаграм той написа: "Клайв се отнасяше към мен с същото уважение и доброта, както когато бях 22-годишен никой, така и след целия ми успех. Велик човек". 

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Благодарност за любовта и подкрепата на Клайв Дейвис засвидетелства и Пати Смит.

Дейвис става президент на "Колумбия рекърдс" през 1967 г. и подписва договори с редица изпълнители, сред които "Аеросмит", Earth, Wind & Fire, Нийл Даймънд и "Пинк флойд".

Той също така изиграва ключова роля в стартирането на кариерите на музиканти от жанровете ритъм енд блус, кънтри и поп и работи със Саймън и Гарфънкъл, Боб Дилън, Барбра Стрейзанд и Майлс Дейвис.

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През 1973 г. напуска "Колумбия рекърдс" и основава своя собствена звукозаписна компания - "Артиста рекърдс", като през първите няколко месеца след стартирането й пуска хита Mandy на Бари Манилоу.

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Карлос Сантана, основател на рок групата Santana, описа Дейвис като "визионер", който е вярвал в тях от самото начало.

"Клайв разбираше, че музиката е нещо повече от забавление. Музиката е лечебна сила. Тя обединява хората отвъд страха, отвъд разделението, отвъд границите. Той посвети живота си на подкрепата на артистите и на това да им помага да споделят таланта си със света", добави Карлос Сантана.

Клайв Дейвис подписва договор с Уитни Хюстън, когато тя е тийнейджърка, и я превръща в една от най-продаваните изпълнителки в историята на поп музиката с хитове като I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know и нейния емблематичен кавър на I Will Always Love You.

Снимка: Getty Images

Двамата остават близки приятели до смъртта на Хюстън през 2012 г.

Клайв Дейвис е работил с редица утвърдени артисти и групи, сред които Арета Франклин, The Kinks и "Юритмикс", а през 2000-ната година е въведен в Залата на славата на рокендрола.