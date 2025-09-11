А1 първа в България предлага на своите клиенти възможност за следене на средна скорост в реално време

А1 въвежда специално за своите клиенти първата по рода си функционалност за изчисляване и следене на средната скорост директно в приложението Моят А1. Новината идва само дни след като влязоха в сила измененията в Закона за движение по пътищата, които предвиждат контрол на средната скорост чрез тол камерите.

Как работи „Моята средна скорост“

Функционалността автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост, и в реално време показва предупреждения на шофьора за:

текущата скорост и средната скорост на движение;

оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;

препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно. За разлика от други приложения, които само сигнализират при навлизане или излизане от такава зона, решението на А1 действително изчислява реалната средна скорост.

Новата възможност в Моят А1 е създадена в помощ на водачите, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.

Защо е важно

„Моята средна скорост“ отговаря на една от най-големите тревоги на шофьорите – несигурността кога и къде се измерва средната скорост. С нея потребителите получават контрол и спокойствие, намалявайки риска както от глоби, така и от пътни инциденти.

„С тази нова функционалност доказваме, че дигиталните решения могат да бъдат едновременно практични и социално значими. Нашата цел е да помогнем на клиентите да пътуват по-безопасно и спокойно, използвайки удобството на съвременните технологии.“, коментира Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.

Социална отговорност и иновации

А1 интегрира „Моята средна скорост“ в Моят А1 като част от стратегията си за развитие на дигитални услуги с обществена полза. Компанията е убедена, че телекомите имат важна роля за изграждането на по-сигурна и по-свързана среда – не само чрез инфраструктура, но и чрез решения, които влияят пряко на ежедневието на хората. Затова потребителите на телекома могат да използват новата функционалност без допълнително заплащане.

Как да се активира

За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

