На 21 януари отбелязваме международния ден на прегръдката. Това е трогателен празник, който насърчава хората да изразяват своята обич и грижа един към друг чрез топлината на прегръдката. Те са универсална форма на физическа обич, която може да предаде любов, утеха и подкрепа.

Независимо дали прегръщате член на семейството или непознат, ползите за психическото и физическото здраве са едни и същи. Още от деня, в който се раждаме, докосването подобрява съня и настроението ни. Прегръдката освобождава окситоцин. Сам по себе си този хормон осигурява множество ползи за здравето. Той не само ни дава хормони на щастието, но и намалява болката.

Прегръдката помага за намаляване на стреса, понижава кръвното налягане и намалява риска от сърдечни заболявания. Също така облекчава тревожността.

Международният ден на прегръдката се чества всяка година на тази дата. 21 януари е посветен на силата на прегръдките и способността им да носят радост и спокойствие както на даващия, така и на приемащия. Това е напомняне, че дори една кратка прегръдка може да усмихне деня на някого.

Снимка: iStock

Откъде произхожда празника?

Международният ден на прегръдката е създаден от Кевин Заборни през 1986 г. в Съединените щати. Той вярвал, че месец януари, с неговата следпразнична меланхолия, е идеалното време за споделяне на топлина и щастие чрез прегръдката.

Целта му била да насърчи хората да изразяват чувствата си по-открито и именно така се родила идеята за честването на прегръдките в определен ден.

Как да отбележите Международния ден на прегръдката?

Прегърнете любимите си хора: Споделете любовта със семейството, близките и приятелите си.

Споделете любовта със семейството, близките и приятелите си. Предложете утеха: Ако някой, когото познавате, преминава през труден период, предложете му утешителна прегръдка, за да покажете подкрепата и съпричастността си.

Разпространявайте позитивизъм: Споделете позитивни и окуражаващи послания с колеги, случайни минувачи и дори в социалните мрежи.

Споделете позитивни и окуражаващи послания с колеги, случайни минувачи и дори в социалните мрежи. Станете доброволец или дарете: Помислете за доброволчество в местна благотворителна организация или дарение на организации, които предоставят подкрепа на нуждаещите се.

Помислете за доброволчество в местна благотворителна организация или дарение на организации, които предоставят подкрепа на нуждаещите се. Изпратете виртуални прегръдки: С развитието на дигиталната сфера можете да изпратите и виртуални прегръдки на приятели и близки чрез съобщения, емоджита или поздравителни картички.

