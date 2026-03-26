Пяна, музика и… модна битка край басейна в имението на "Ергенът"! В епизод 20 на романтичното риалити страстите не просто кипят – те буквално преливат, а дамите превръщат мокрото парти в неочакван моден подиум. Между изрязани силуети, дръзки визии и внимателно подбрани детайли, една въпросителна изпъква над всички останали: коя успя да изглежда най-зашеметяващо на пяна партито?
Алия впечатли с цял черен бански и златен детайл между гърдите. За да завърши плажната си визия, тя обу черни сандали на платформи и сложи цветно парео върху банския.
Цвети Ненова също заложи на черна визия - от глава до пети - отново с половин бански и мрежеста рокля, която показваше всичко, но скриваше достатъчно.
Подобен на нейния тоалет имаше Нурджан, с разликата, че беше осезаемо по-къс и разкриващ. Впечатление направи това, че тя беше избрала всичко на половини части - както банския, така и тоалета си, който беше сложила върху него.
Новите попълнения Мартина и Любомира бяха на две различни мнения - Мартина беше с черен класически бански и дълга, плътна пола, докато Бубето беше в зелено и с пайети, които отразяваха слънчевите лъчи.
Друга участничка, която също харесва блясъка е Мануела. Тя отиде на пяна партито с черен бански, обсипан с блещукащи камъчета.
Симона също предпочете да изпъкне, но в синьо. Санта Китана не изневери на стила си и комбинира бебешкорозовата си рокля с кърпа за глава в същия цвят.
Пламена заложи на така нашумелия десен в момента - точките. Над черните си бански, тя сложи полупрозрачна черна рокля с бели точки.
Визиите на останалите момичета - вижте в следващото видео.
Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".
