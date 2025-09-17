Девети епизод на "Ергенът: любов в рая" разкрива още от живота и емоциите на участниците в имението на любовта. Те все повече се опознават, нещо, което ги прави или по-близки или ги отдалечава един от друг – тъй като откриват черти в характерите си, които никак не им допадат.

В прохладната лятна вечер те седят около масата и водят най-откровените разговори до момента. Целта е всеки да сподели мнението си за останалите чрез предварително формулирани въпроси.

Така Петър, който влиза в ролята на своеобразен водещ, стига до пиперливия въпрос: „Защо всички говорите лоши неща зад гърба на Емили?“ И сам дава отговор, казвайки, че според него тя просто си поставя маска на провокативност, а всъщност дълбоко в себе си е „добро и интелигентно момиче и много притеснително“.

Човекът, който бърза да се включи, разбира се, е Валентин. „Ако имам нещо към някого, му казвам в очите.“, категоричен е бургазлията. И допълва, че според него Емили е материалистка.

Снимка: bTV



Към критиките към Емили се включва и Лили Естер. Тя открито се обръща към Емили, казвайки: „Мен, честно казано, супер много ме изнервяш и дразниш. Изнервя ме дори присъствието ти и инфантилното поведение.“

„А аз, може би съм единственият човек, който смята, че Емили има някаква дълбочина в себе си. И заставам уверено зад този отговор“, казва Филипа.

Шермин смята, че Емили е „много добър стратег“, който успява да накара всички да говорят за нея. Останалите са единодушни и дори подкрепят думите ѝ с аплодисменти.

А Калоян е убеден, че младата жена сама се изолира от останалите. И че цялото ѝ поведение е „стратегия“, чрез която се опитва да „блесне“. „Да, ти никога не идваш да общуваш с нас“, намесва се Габи.

Кристин също се присъединява към останалите, като смята, че поведението на Емили е „неадекватно и провокативно.“

В повечето моменти Емили, в типичния си стил, загадъчно мълчи. Но не се и въздържа изцяло.

Какво още се случи - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK