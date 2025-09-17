На 17 септември 2025 г. денят ще носи повече спокойствие и подреденост – подходящ е да си изясните планове и да подредите задачи, които отлагате. Енергията е добра за работа, грижа за здравето и малки промени, които ще ви донесат повече баланс.

Хороскопът на Алена за 17 септември. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не се опитвайте да насочите личния си живот в нова посока и да се обвържете с нова любов. Сексуалните ви отношения са в криза заради желанието ви да изневерите, породено от ината ви и невъзможността да осъзнаете грешките в поведението си.

ТЕЛЕЦ

Вечерта се огледайте внимателно, за да осъзнаете причината за проблемите в личния си живот и да се справите с проблемите, които ви депресират. Самотни сте и искате да сте обичани, но сте се дистанцирали и сами ще се лишите от сексуални удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Вашите партньори малко ви завиждат, защото сте често в приятна компания, от която сте ги лишили, но те самите отказват да общуват с вашите приятелки. Обмислете как да създадете ваша обща среда. Не пропускайте да зарадвате любимия си с романтична вечеря.

РАК

Всичките ви планове, свързани със семейството и интимната ви половинка може да се провалят, ако не се приберете навреме. Не закъснявайте за уговорената романтична среща. От вашето поведение зависи хармонията в интимните мигове и сексуалните удоволствия.

ЛЪВ

При разговори с близките си не проявявайте ината си, за да си спестите разправиите, които може да избликнат заради една ваша не на място изречена дума. Не е изключено сами да се откажете от сексуалните удоволствия заради липсата на самочувствие и потиснатост.

ДЕВА

Не пропускайте романтичната вечеря, за да избегнете проблеми в личния живот. Не забравяйте да се приберете навреме заради нечия покана, на която не успявате да устоите. Сексуалните удоволствия ще ви доставят наслада, ако не са с непознати партньори, в чиято компания сте се озовали и сте си пийнали.

ВЕЗНИ

Вечерта общувайте само с най-близките си хора без да ги натоварвате с проблемите си. Не се поддавайте на влияние, за да си спестите емоционален срив. Отдайте се на почивка, на приятни занимания и сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Днес изведнъж и бе причина сте обзети от съмнения, че не сте достатъчно обичани и уважавани от интимната си половинка. Ще ви зарадва новина за появата на нов член в рода ви. Освободете се от своята потиснатост като се отдадете на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Вашите близки се чувстват пренебрегнати заради професионалните ви задължения, затова вечерта бъдете с тях. Отдайте заслуженото внимание на любимия си и не пренебрегвайте сексуалните удоволствия.

КОЗИРОГ

Рискувате да задълбочите кризата в личните си отношения, ако тръгнете на път. Обмислете най-лесния начин, чрез който може да си възвърнете хармонията в отношенията ви с вашия партньор и да не се лишите от интимните мигове.

ВОДОЛЕЙ

От сутринта и особено вечерта се подгответе за ревност и въпроси за закъснението ви, а също и за проявата на недоверие във вашите близки. Сексуалните удоволствия няма да оправят отношенията ви - не се надявайте на това.

РИБИ

Ще се приберете уморени, а вечерта ще се наложи отново да се занимавате с непосилни за вашите възможности роднински проблеми, а и да приготвите вечеря. Не давайте пари назаем. Бъдете готови за романтични мигове и сексуални удоволствия, които ще ви подействат разтоварващо.

