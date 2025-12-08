Решаващият момент дойде! Емоциите тази вечер бяха повече от горещи, а признанията - най-искрените, които сме чували досега. Натали направи своя избор и продължи със своя любим човек. Ето кой кавалер ще излезе с нея от имението на любовта.

Церемонията на пръстена започна, а с нея се покачи неимоверно вълнението. Първи пред хореографката се изправи Тихомир.

Тя отправи благодарностите си към него и отношението му. Натали едва сдържа емоциите си, като определено се забеляза притеснението у нея.

"Всичко, което е направил за мен, аз го чувствам като най-хубавото нещо в живота ми", сподели тя пред камерите.

Хореографката му призна, че намира в него приятелска подкрепа и че не изитва интимни чувства към него. Той ѝ пожела да намери това, което търси, както и да остане истинска пред себе си и останалите.

"Може би се чувствам удовлетворен, но в същото време леко наранен, защото не са се получили така, както искам нещата", каза фитнес инструкторът.

Дойде ред и на Орлин. Той първи ѝ сподели какво чувства към нея и не се поколеба да извади кутийката с пръстена от джоба на сакото си. Музикалния продуцент дори не изчака да чуе какво има да каже Натали, но побърза да сложи красивото бижу на дясната ѝ ръка.

"Смятам, че все още ни трябва време и аз знам, че много скоро, ако приемеш този пръстен от мен, ние ще сме готови да го прехвърлин на лявата ръка, където му мястото", каза ѝ Орлин.

Прие ли предложението му - вижте в следващото видео.

