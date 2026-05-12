Змията от срещата на Марин, Нурджан, Михаела и Любомира в „Ергенът“ 5 определено беше най-голямата атракция... по една или друга причина. Докато едни изпадаха в паника само при мисълта да я докоснат, Нурджан изненадващо се оказа напълно спокойна в компанията на влечугото – а това веднага направи впечатление на Марин.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Още щом в ръцете на Марин попадна змията, Нурджан демонстрира завидно самообладание и дори започна да я гали съвсем уверено. За разлика от нея, Михаела не успя да скрие погнусата си и с типичния си хумор отсече: „Напускам чата аз.“

Нурджан обаче очевидно нямаше никакъв проблем със студенокръвните животни. Напротив – дори намери качества в тях, които явно ѝ допадат:

„А мен ми харесва, че змиите са студенокръвни и не дават на всеки да ги докосва.“

Точно този коментар отвори вратата за една от най-запомнящите се шеги на Марин досега. Без да се замисли много, той заяви:

„Видях доста прилики в очите на Нурджан и змията. Силно се надявам само по тях да се приличат.“

Репликите му моментално внесоха още смях в иначе леко напрегнатата ситуация. Особено след като Нурджан продължи невъзмутимо да държи змията, докато останалите я гледаха със сериозна доза подозрение.

Самата Нурджан също не изглеждаше особено впечатлена от страховете на останалите и запази спокойствие през цялото време. А това само подсили усещането, че именно тя се чувства най-комфортно в ситуацията.

Вижте повече от сравненията с животните във видеото тук:

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".