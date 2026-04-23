Игри, срещи, вино и любов! Какво по-хубаво от това? Ергените избраха по една специална за тях дама и отново имаха красиви романтични моменти заедно. Но една от двойките направи най-силно впечатления и май там влюбването вече е факт!

Кристиян и Елеонора

Двамата се усамотяват в гората и пият вино, по всичко си личи, че двамата вече са влюбени и има много силна химия между тях. Крис я целува винаги с огромна нежност, а тя все повече се отпуска в компанията му. Двамата изглеждат най-сплотени и в синхрон.

Гатев и Румяна

Георги Гатев и Румяна се усамотяват и започват да разискват теми, които са доста дълбоки и не винаги приятни за един мъж, а именно миналите връзки на ергена. Когато стане дума за бивши, често мъжете не дават конкретни отговори. Така се получи и при Гатев, а Руми се ядоса че заобикаля въпроса. Дали нещата между тях ще се развият - предстои да разберем.

Марин и Нурджан

Мина време, но Марин не е забравил за Нурджан! Най-накрая я покани на срещата и й показа доста внимание. С приятни разговори, споделяне и лек флирт, двамата изглеждаха спокойни един с друг, но сякаш страстта и химията липсваха. Когато е с Михаела, Марин сияе. А сега просто беше както е, когато говори с всички останали - позитивен и усмихнат. Може би и той вече е успял да намери истинската любов в лицето на Мишето?

Много изненади и вихрушка от емоции в най-романтичното риалити, но какво ще се случи и дали страстта и химията са достатъчни - ще разберем съвсем скоро!