На 28 септември 2025 г. денят носи силна енергия за хармония и балансиране на отношенията. Добре е да се избягват финансови рискове и прибързани решения.

Хороскопът на Алена за 28 септември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Семейните жени да не се лишават от вниманието на близките си и да споделят проблемите си с тях. Сексът може да ви разтовари от напрежението през деня и да заличи разочарованията, които сте изживели.

ТЕЛЕЦ

В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите хвалбите колко сте ухажвани и желани, с което наранявате половинката си. Вашето поведение се проектира и върху сексуалните желания на интимния ви партньор.

БЛИЗНАЦИ

Пътуване до познат и приятен за вас ресторант сред природата с близките ви е начин да се освободите от напрежението, скъпи дами. Не пропускайте тази възможност или си пригответе романтична вечеря у дома. След това се отдайте изцяло на чувствата си и на сексуални наслади.

РАК

Не е изключена разправия у дома заради нежеланието ви да пазарувате след работа. Приключете отношенията си с роднини, които правят опити да навредят на личните ви отношения. Изгладете недоразуменията и не се лишавайте от сексуалните мигове, които ви принадлежат въпреки завистта на околните.

ЛЪВ

След края на работния ден си създайте приятни емоции с брачната или интимна половинка, поканете си гости, ако ви е приятно или вие отидете при приятели, като преди това попитате дали нямат други планове. Сексуалните удоволствия са естествения завършек на вечерта.

ДЕВА

Няма как да избегнете проблемите в семейството си, защото не сте изпълнили дадени преди време обещания. Бъдете сговорчиви, ако ви молят да свършите някаква работа у дома. Вечерта не пропускайте сексуалните удоволствия.

ВЕЗНИ

Близките ви са изненадани от рязката промяна на настроението ви и се мъчат да ви успокоят. Споделете с тях притесненията си. Вечерта изобщо не сте настроени за сексуални наслади, но е във ваша полза поне да се отдадете на интимни разговори и почивка.

СКОРПИОН

Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря. Озлоблението им ще бъде повод за интриги за вашата непочтеност. Докажете на интимния си партньор, че истината е друга, за да избегнете раздяла или липса на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни, ако не сте семейни и нямате любим човек до себе си. Не пропускайте интимните мигове и сексуалните удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна. Добре знаете защо се случва това и време да решите какво искате от личния си живот и с кого ще го споделите. Не е изключено да се разминете със сексуалните удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки. Привидно са сериозни, но изобщо не бива да ви притесняват. Очаквайте гост от чужбина. С намесата си в роднински спор ще заслужите по-голямата привързаност на своя партньор. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

РИБИ

Не се колебайте да предложите пътуване на любимите си хора, в което вие ще сте инициатори, скъпи дами, особено ако сте заработили висока премия. Вечерта посетете ваше любимо заведение, а след това се отдайте на сексуални наслади.

