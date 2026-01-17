Много хора започнаха новата 2026 година с големи амбиции и мащабни планове, но истинското начало според астрологията настъпва едва сега. На 18 януари е първото новолуние за годината.

В астрологията новолунието е време за засяване на семена, а когато то е първото за годината, силата му се удвоява. През седмицата от 12 до 18 януари 2026 г., небесните конфигурации ще изискат от нас не само да мечтаем, но и да действаме стратегически, съобщава Your Tango.

Първото новолуние за 2026

Ето как магическата енергия на това новолуние ще повлияе на всеки зодиакален знак:

Овен

Снимка: iStock

Новолунието активира вашия сектор на кариерата. Време е за професионален рестарт. Ако обмисляте нова работа или мащабен проект, сега е моментът да положите основите. Звездите ви дават зелена светлина за амбициите ви.

Телец

Снимка: Canva

За вас това събитие е свързано с разширяване на хоризонтите. Може да почувствате силно желание за пътуване, обучение или духовно търсене. Отворете ума си за нови идеи – те ще променят мирогледа ви през 2026 г.

Близнаци

Снимка: iStock

Фокусът пада върху споделените ресурси и дълбоката емоционална трансформация. Това е моментът да изчистите стари дългове – финансови или емоционални, и да преразгледате интимните си отношения.

Рак

Снимка: Prince Lauder

Новолунието подчертава вашите партньорства. Време е за нови договори или ново начало в любовта. Ако в една връзка е имало напрежение, сега можете да изчистите недоразуменията и да продължите на чисто.

Лъв

Снимка: iStock

Време е за детокс и здраве. Това новолуние ви подтиква да организирате ежедневието си по-добре и да обърнете внимание на физическото си състояние. Нов режим на хранене или спорт ще ви се отразят отлично.

Дева

Любовта и творчеството са на дневен ред! Това е едно от най-позитивните новолуния за вас. Очаквайте прилив на вдъхновение, нови запознанства или разпалване на искрата в настоящата ви връзка.

Везни

Снимка: iStock

Енергията е насочена към дома и семейството. Може да вземете решение за покупка на имот, ремонт или просто да почувствате нужда да прекарате повече време с близките си в уютна обстановка.

Скорпион

Снимка: Canva

Новолунието активира комуникацията и ученето. Очаквайте важни новини или предложения. Сега е идеалният момент за курсове, писане или водене на преговори, които ще се окажат ключови за годината.

Стрелец

Снимка: iStock

Финансите са водеща тема. Това новолуние ви дава шанс да увеличите доходите си или да намерите нови начини за управление на бюджета. Поставете си ясни финансови цели и Вселената ще ви подкрепи.

Козирог

Снимка: iStock

Вие сте звездата на това новолуние! Луната е във вашия знак и ви дава огромна лична сила. Това е вашият момент да промените имиджа си, да заявите себе си и да стартирате всичко, което е важно лично за вас.

Водолей

Снимка: iStock

За вас това е време на интроспекция и почивка. Новолунието ви кани да се отдръпнете от шума и да чуете вътрешния си глас. Време е да се освободите от миналото и да се подготвите за своя рожден ден.

Риби

Снимка: 7-Second Riddles/YouTube

Социалният ви живот процъфтява. Новолунието носи нови приятелства и възможности за работа в екип. Вашите мечти и надежди получават силен тласък – не се страхувайте да споделяте идеите си с другите.

