На 26 септември е родена Серина Уилямс. Тя е една от най-великите тенисистки в историята. Носителка е на 23 титли от Големия шлем и олимпийско злато.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Серина Уилямс. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта се усамотете. Близките ви са разочаровани от поведението ви и трудно ще ви простят късното прибирани и принудата да хапнат каквото намерят. Не се надявайте на сексуални удоволствия, ако не постигнете примирие.

ТЕЛЕЦ

Вечерта посрещнете гости, които не само, че са ви приятни, а и са полезни на вас и на семейството ви. Искате да се усамотите с близките си, но те са на друго мнение и ви изнервят. Докато си легнете ще сте забравили за сексуалните си желания.

БЛИЗНАЦИ

Семейните да не избързват с крайните решения за раздяла, само защото са се скарали с брачния си партньор. Не се надявайте на сексуални наслади, ако сте прекалили с критиката и с претенциите си.

РАК

Не взимайте импулсивни решения, свързани с личните ви отношения, за да не се окажете самотни преди края на месеца. Не се отдалечавайте от семейството и любимите си хора, които се нуждаят от вашето внимание.

ЛЪВ

Ваши лични проблеми, които не сте споделили с близките си, за да не ги натоварвате ще се превърнат в причина за дистанцирането им. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, ако не сте изнервили през деня с поведението си партньора си.

ДЕВА

В семейството ще ви изненадат с проблеми, за пореден път породени от вашето нежелание да сте откровени и да споделите грижите си. Вечерта бъдете умерени в думите си, не бъдете нападателни, за да се лишите от сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Семейният ви живот е по-спокоен и хармоничен в сравнения с вчерашния ден. Отхвърлете домакинските си задължения, пригответе различни ястия, за да имате време за себе си. Вечерта бъдете с любимите си хора, хапнете си добре и се отдайте на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

В отношенията с любимия ви човек цари хармония и разбирателство. Споделете проблемите, които ви тревожат. Вечерта останете само със семейството си или с интимния си партньор и се отдайте на чувствата си и на сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта излезте с близките си на разходка или отидете на гости на приятели или роднини. След като се приберете няма защо да анализирате поведението им, ако не ви е харесало. Не мърморете в леглото, за да не съсипете сексуалните удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Вечерта си почивайте. Близките ви са организирали вечеря заедно с ваши добри приятели, за да ви зарадват, като дори са поръчали доставка на храна, за да не готвите вие. Повеселете се, изпратете гостите си и след това се отдайте на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Отношенията с любимите ви хора ще се успокоят, ако не прекалите с претенциите си заради несвършени задачи от страна на брачния или интимния ви партньор. Пазете се да не го обидите с необмислените си думи и да не се лишите от сексуални удоволствия.

РИБИ

Изнервени сте от опита да ви наложат обвързване в нежелани от вас интимни отношения. Не реагирайте емоционално, ако интимния ви партньор ви упрекне в некоректност към него, особено ако не сте семейни. Просто се дистанцирайте и не допускайте сексуален контакт.

